C'est depuis Captain America : Civil War en 2016 que l'acteur de 23 ans fait ses premiers pas dans le célèbre costume de l'Homme-araignée. Un rôle qui lui permet de conquérir Hollywood après ses débuts prometteurs sur les planches dans Billy Elliot, the Musical (2008), puis ua cinéma dans The Impossible (2012).



En pleine promotion pour Men in Black : International, Chris Hemsworth a révélé comment il a aidé Tom Holland à être engagé en tant que Spider-Man dans les films Marvel. "Nous avions travaillé ensemble dans Au cœur de l'océan (2015), puis pour Avengers [Infinity War].

J'ai fait ce que je pouvais faire pour l'aider et j'ai passé un coup de fil en expliquant qu'il était l'une des personnes les plus talentueuses avec qui j'ai travaillé et qu'il avait un grand cœur", explique ainsi l'interprète de Thor à Entertainment Tonight. Un coup de pouce d'Asgard en or.

Les fans Marvel retrouveront Tom Holland cet été pour Spider-Man : Far From Home, qui se déroule après les événements d'Avengers : Endgame. Le retour de Thor dans le MCU est, par contre, encore flou.