publié le 27/12/2018 à 19:25

C'est une petite image qui en dit long. Un artwork [une création artistique] de Spider-Man : Far From Home, la suite de Spider-Man : Homecoming, révélerait le costume de Mystério, incarné par Jake Gyllenhaal, comme l'indique le média américain Screen Rant. Attention, la suite contient des spoilers.



Une aubaine pour les fans qui doivent encore patienter avant la sortie de la bande-annonce de Spider-Man : Far From Home, dont on aurait déjà la description complète et certaines révélations. En attendant de découvrir Mystério "en vrai", le dessin de Bill McConkey nous en donne un aperçu. Certes, le super-vilain apparaît sans son mythique casque / bocal de poisson rouge, mais on remarque son armure verte, comme dans les comics, ornée de sa longue cape. Elle est ici rouge, contrairement à la violette des bandes-dessinées Marvel, un peu comme celle de Thor (Chris Hemsworth).

Mystério possède aussi des gants ultra-technologiques, qui cachent des décharges électriques et il peut disparaître à tout moment grâce à ses projecteurs holographiques et une brume de dissimulation. Vous l'aurez compris, son costume est truffé de gadgets pour nuire à ses ennemis et disparaître sans laisser de traces. Et on le découvrira au cinéma le 10 juillet 2019.