Attention, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Endgame et que vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Spider-Man : Far From Home, passez votre chemin, car la suite du texte spoile allègrement les deux films.



Après Avengers : Endgame, l'univers Marvel ne sera plus le même. D'abord parce que Black Widow, Vision, Heimdall et Iron Man sont morts. Ensuite parce qu'un, voire des univers parallèles sont apparus. C'est ce que les fans ont découvert dans la deuxième bande-annonce de Spider-Man : Far From Home.

On y apprend que Mysterio alias Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) arrive sur notre Terre pour combattre des êtres surnaturels, les Élémentaux, à la suite d'une faille dans le Multivers créé après l'un des snaps vus dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Certains fans n'ont pas crû à cette information. Pourtant, Tom Holland, l'interprète de Spider-Man l'a bel et bien confirmée lors d'une session de questions-réponses avec le public, le 27 mai 2019. "Mysterio est mon nouveau meilleur ami dans le film. Nous nous battons ensemble pour combattre ces créatures, les Élémentaux… Car, quand Thanos a claqué des doigts [dans Avengers : Infinity War], ces créatures sont arrivées d'autres dimensions", explique ainsi l'acteur, bien connu pour spoiler les films Marvel.

Tom Holland talking about Mysterio and spoiling something about

the Elementals ¿ #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/62d4G8YSHr — cosmic (@Q82004yousef1) 27 mai 2019

Que va apporter le Multivers au MCU ?

Ces univers parallèles serviront à introduire les X-Men, Deadpool et les Quatre Fantastiques dans les films Marvel. Depuis le rachat de la Fox, qui détenait leurs droits d'exploitation au cinéma, par Disney, ils peuvent rejoindre le MCU.



Cela permettra aussi d'expliquer pourquoi les Avengers n'ont jamais croisé les mutants ou encore les Quatre Fantastiques dans les précédents films, puisqu'ils se trouvaient tous dans un autre univers. Toutes les rencontres sont désormais possibles entre les différentes équipes de mutants, Avengers, super-héros et héroïnes et les fans sont impatients d'en savoir plus.