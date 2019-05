Spider-Man: Far From Home | Official Trailer

publié le 06/05/2019 à 17:24

Moins de deux semaines après la sortie d'Avengers : Endgame, Marvel continue de gâter ses fans. La deuxième bande-annonce de Spider-Man : Far From Home a été dévoilée ce lundi 6 mai. Mais attention, il vaut mieux avoir vu Endgame avant de lancer la bande-annonce.



Et pour être bien sûr que personne ne soit spoilé, Tom Holland prend la parole avant le trailer pour indiquer qu'il continent de "gros spoilers". La date de sortie de cette bande annonce n'est pas un hasard puisqu'elle coïncide avec la fin du "spoiler ban" d'Engame.

Alors attention, la suite de cet article contient également des spoilers. Vous êtes prévenus.

La bande-annonce commence avec Peter Parker incapable de faire le deuil de Tony Stark (Iron Man) mort lors de l'affrontement final avec Thanos dans le dernier Avengers. "Où que j'aille, je vois son visage", confie-t-il à Happy Hogan.



Spider-Man, qui continue de mettre hors d'état de nuire les malfrats du Queens à New York, décide de s'accorder des vacances bien méritées avec ses amis à Venise. Mais même en Europe, il ne peut échapper à Nick Fury, décidé à entrer en contact avec Spider-Man pour lui présenter Mysterio (interprété par Jake Gyllenhaal).



Présenté comme monsieur Beck, il explique venir d'une autre dimension. "Beck vient de la Terre, mais pas de la nôtre", précise Nick Fury. Les voyages dans le temps des Avengers dans Endgame ont créé une faille dans le Multivers. Cette bande-annonce confirme donc que Marvel Studios va dorénavant utiliser le Multivers.



Si le S.H.I.E.L.D. a besoin de Spider-Man, c'est parce qu'aucun autre super héros n'est disponible pour s'allier à Mysterio et sauver le monde. De nouveau, Peter Parker va donc devoir choisir entre sa vie d'adolescent et celle beaucoup plus chaotique de Spider Man.



Spider-Man : Far From Home sortira en salles le 3 juillet prochain.