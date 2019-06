publié le 10/06/2019 à 21:30

Spider-Man : Far From Home et le Multivers continuent de passionner les fans. Dans cette nouvelle aventure de Spidey, qui se déroule après les événements d'Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, on apprend que le snap de Thanos a créé des univers parallèles.



Ces nouveaux mondes seraient l'une des clefs pour permettre aux X-Men, Deadpool et Quatre Fantastiques pour rejoindre le MCU dans sa prochaine Phase. Plus encore, c'est grâce au Multivers que la super-héroïne Silk pourrait se montrer au grand jour dans Spider-Man : Far From Home. Jeune américano-coréenne, Cindy Moon de son vrai nom, a été mordue par la même araignée radioactive que Peter Parker.

Vous l'avez déjà vue dans Spider-Man : Homecoming et Avengers : Infinity War sous les traits de Tiffany Espensen. Mais dans ces films, ses super-pouvoirs ne sont pas du tout abordés. Ce pourrait être complètement différent dans Spider-Man : Far From Home comme l'affirme une théorie de fans de plus en plus populaire sur le forum Reddit.

Cindy Moon (Tiffany Espensen) à gauche dans "Spider-Man : Homecoming"

Cindy Moon aurait été mordue entre "Infinity War" et "Endgame"

Si dans les comics, Cindy Moon est mordue par la même araignée génétiquement modifiée que Peter Parker, ce n'est pas le cas dans les films, selon la théorie sur Reddit. Cindy aurait été "attaqué" par l'araignée à un moment donné dans les cinq ans entre Avengers : Infinity War d'Avengers : Endgame. Cela veut dire que Cindy Moon a donc été épargné par la Décimation de Thanos et qu'elle a appris à maîtriser ses pouvoirs pendant que le monde essayait tant bien que mal de se remettre du génocide commis par le Titan fou.



Cindy aurait donc décidé de prendre l’identité de Silk et d'assurer la protection de la ville en l'absence de Peter. Après le snap d'Hulk d'Avengers 4 qui rétablit les choses comme elles étaient avant la Décimation, l'adolescente a toujours ses pouvoirs et retourne au lycée, comme Peter.

À moins qu'une autre Cindy soit au casting de Far From Home. Elle pourrait venir d'un univers parallèle ou elle aurait aussi été mordue par une araignée génétiquement modifiée. Et le snap de Thanos l'emmènerait dans le monde de Peter, comme Mystério et les Élémentaux.

Une introduction avant le spin-off qui lui sera consacré ?

Cindy Moon travaille souvent avec Spider-Man Crédit : Marvel

Cette théorie est plausible puisque Silk aura droit à son spin-off. En mai 2019, le média américain Deadline a en effet révélé que Sony Pictures prépare un film sur Cindy Moon, produit par Amy Pascal, à qui l'on doit Spider-Man : Homecoming et Venom. Elle pourrait donc très bien faire ses débuts dans Far From Home avant que l'on suive son aventure solo. Silk serait ainsi le deuxième personnage dont les droits d'exploitations appartiennent à Sony Pictures à rejoindre le MCU. Il faudra patienter jusqu'au 3 juillet prochain pour découvrir si cette théorie est avérée.