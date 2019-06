publié le 03/06/2019 à 22:03

Les fans Marvel auraient-ils des yeux de lynx ou une imagination trop débordante ? La question se pose après une nouvelle théorie sur Spider-Man : Far From Home publiée sur le forum de fans Reddit.



Selon un internaute, un hommage caché à Iron Man se trouve dans la dernière bande-annonce de Far From Home, qui se déroule après les événements d'Avengers : Endgame, dont la mort de Tony Stark. Le "redditor" (utilisateur de Reddit) affirme que les lumières des yeux du casque d'Iron Man se reflètent dans les lunettes de Peter Parker, qui sont d'ailleurs semblables à celles que portent Tony Stark dans ses précédentes aventures. Cela pourrait aussi signifier qu'un nouvel Iron Man fera son apparition dans Far From Home. Dans le trailer, Peter Parker déclare d'ailleurs : "On a besoin d'un nouvel Iron Man".

Imagination ou véritable hommage ? À vous d'en juger. Cependant, force est de constater que le reflet des deux lumières dans les lunettes de Peter est probablement celui de néons...