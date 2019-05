Zendaya et Tom Holland dasn "Spider-Man: Far From Home"

Marvel adore changer et améliorer les costumes de ses super-héros. C'est une habitude qui réjouit toujours les fans très impatients de connaître le design et les nouvelles compétences de ces armures moulantes.



Celui qui a le droit à le plus de changements depuis son intégration dans le Marvel Cinematic Universe c'est probablement Spider-Man incarné par Tom Holland. Entre son costume très artisanal cousu par ses soins et l'armure 100% nano-technologie de Tony Stark dans Avengers, l'homme-araignée a connu une belle amélioration.

Pour son prochain film, Far From Home, Peter Parker affrontera l'homme au scaphandre, Mystério (Jake Gyllenhaal), et d'autres ennemis plus énigmatiques encore. De nouvelles images du film ont été dévoilées. On peut voir Peter Parker dans son traditionnel costume rouge et bleu mais aussi dans un costume noir, façon ninja nocturne. Il ne semble pas très technologiquement avancé par rapport à Infinity War mais ce nouvel habit a du style, c'est indéniable.

Attendu dans les salles le 10 juillet 2019, Spider-Man : Far From Home promet un nouveau film Marvel entre "teen-movie" et scènes d'actions de haute-voltige. Il s'agira du premier film post-Endgame pour l'univers étendu de Marvel.