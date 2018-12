La bande-annonce de "Spider-Man : Far From Home" a été dévoilée le week-end du 8 décembre 2018

publié le 10/12/2018 à 12:18

Il y a bien eu une bande-annonce de Spider-Man : Far From Home le week-end du 8 décembre 2018. Elle a été diffusée en exclusivité lors de la Comic Con Experience (CCXP) de São Paulo (Brésil). La description image par image du trailer s'est directement retrouvée sur le forum Reddit. Attention, la suite contient des spoilers.



Dans Spider-Man : Far From Home, Peter Parker laisse de côté son costume pour un voyage scolaire à Venise, en Italie. Mais Nick Fury le contacte pour une nouvelle mission, comme le révèle le descriptif de la bande-annonce sur Reddit.

Si certains pensaient que Spider-Man affronterait Mystério dans Spider-Man : Far From Home, le réalisateur Jon Watts réserve une sacrée surprise. Ils vont en effet s'allier contre Hydro-Man, qui apparaît à Venise où il détruit une partie de la ville. Alors qu'il est en train de perdre le combat contre Hydro-Man, Spider-Man est secouru par Mystério, à la fin de la bande-annonce. Un duo inédit et qui s'annonce prometteur.

Mais, qui est Hydro-Man ?

Hydro-Man peut transformer son corps en eau Crédit : Marvel Comics

De son vrai nom Morris "Morrie" Bench, il est un marin. Il devient Hydro-Man lorsque son corps entre en réaction avec un puissant générateur. C'est Spider-Man qui le pousse accidentellement dans l'eau alors qu'il combat Namor (super-héros d'Atlantide). Tout le corps de Morris est affecté, il devient une sorte d'eau vivante : il peut transformer son corps en liquide dès qu'il le souhaite, ce qui le rend imperméable aux balles et aux coups. Il possède une force incroyable et est très doué pour le combat à mains nus.