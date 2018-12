publié le 19/09/2018 à 18:25

Sept mois après sa sortie au cinéma, Black Panther est toujours un phénomène. Comme le dévoile le média américain Vulture, le personnage d'Erik Killmonger (incarné à l'écran par Michael B. Jordan), aura bientôt droit à sa propre série de comics.



Attendue pour décembre 2018, cette série intitulée Killmonger, sera écrite par Bryan Edward Hill (l'arc On The Outside dans comics Batman ) et dessinée par Juan Ferreyra (Green Arrow). "C'est l'histoire d'un gars déçu par le Wakanda, par les personnes rencontrées en dehors et par sa propre conscience, et je voulais dresser un portrait de tout cela, car pour moi, le combat iconique entre Erik Killmonger et T'Challa est tragique. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. C'est un conflit né d'une incompréhension tragique et d'un jeune homme qui a été violemment privé de sa maison", confie Bryan Edward Hill à Vulture.

Sur Twitter, Juan Ferreyra a d'ailleurs dévoilé les deux premières couvertures de Killmonger. La série débutera avec un Killmonger tout juste diplômé de la prestigieuse MIT qui devra faire un choix : se venger ou réussir sa vie professionnelle.

Cover process for Killmonger #1, colored Sketch, pencils, watercolors and pencils and final digital coloring. #Marvel #Killmonger #BlackPanther pic.twitter.com/dbJdWoSGsP — Juan Ferreyra (@juaneferreyra) 18 septembre 2018

My cover for Killmonger #2!! pic.twitter.com/Vq4zm6h6kA — Juan Ferreyra (@juaneferreyra) 18 septembre 2018