publié le 02/01/2019 à 09:13

Marvel et Sony comptent bien étendre l'univers de l'Homme-araignée en plusieurs films d'animation. Après avoir conquis le cœur des fans et avoir été amplement salué par la presse, le long-métrage Spider-Man : New Generation va connaître une suite.



Selon The Hollywood Reporter, une prochaine aventure de Milles Morales serait dans les tuyaux puisque Sony - en charge de la production des films - a lancé son feu vert pour débuter une nouvelle intrigue.

Le film de Bob Persichetti (Le Chat Potté), Peter Ramsey (Les Cinq légendes) et Rodney Rothman (22 Jump Street) a su imposer un nouveau style dans le monde de l'animation. À la fois beau et très bien écrit, Marvel compte bien continuer à exploiter le Spider-Verse (l'univers étendu de Spider-Man) vers de nouveaux horizons.

Entre la venue de nouveaux personnages, des spin-offs ou bien encore l'intrigue, la rédaction de RTL Super fait le point sur les nouveautés qui viendront enrichir le prochain opus de Spider-Man : New Generation.



Qui comme nouveau personnages ?

Même si très peu d'informations ont circulé sur l'intrigue du film, nul doute que le personnage de Miles Morales sera de nouveau exploité. Jeune, plein d'envie et terriblement attachant le nouveau super-héros devrait faire un retour fracassant.



La scène post-générique dévoile une idée de ce que pourrait être l'un des personnages principaux du film. Au vu des éléments divulgués, tout porte à croire que la suite s’intéressera à Spider-Man 2099 (un Spider-Man qui a la possibilité de voyager dans le temps).



Chris Miller, producteur du film, avait expliqué au site SlashFilm, que la production souhaitait "intégrer Spider-Man 2099 car c'est un personnage incroyable" mais explique : "qu'il ne trouvait pas sa place dans l’histoire qu’on racontait sur Miles.(...) On voulait encore un peu plus élargir les possibilités, et c’était le choix le plus facile".





Tom Holland, l'acteur qui incarne l'Homme-araignée en chair et en os au cinéma, n'a pas caché son admiration pour le film d'animation. Sur sa page Instagram il a même invité ses abonné(e)s à aller le voir.

Il n'est pas impossible de voir apparaître au casting l'acteur de 22 ans. "Rien n'est exclu.(...) Tout est littéralement possible. On verra ce qu'il se passera", ont déclaré les producteurs.

Spider-Gwen et Spider-cochon de retour ?

Les deux super-héros disposeront de leur propre film. Spider-Gwen étant l'un des personnages les plus récurrents à apparaître à l'écran aux côtés de Miles Morales, il est évident que l’héroïne reviendra lui filer un coup de pouce. D'autant plus qu'elle lui demande son aide à la fin du film. Rien n'est moins sûr pour Spider-cochon même si une petite apparition aura de quoi ravir les fans.



À noter que cette suite a été confié, non pas aux trois précédents réalisateurs, mais au cinéaste Joaquim Dos Santos (Voltron, le défenseur légendaire, Superman/Shazam ! Le retour de Balck Adam). Aucune date de sortie n'a pas pour l'heure été dévoilée.