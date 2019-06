publié le 12/06/2019 à 19:22

L'enquête menée depuis plusieurs semaines semble avoir porté ses fruits. Après moult rebondissements, l'adepte de boissons à emporter à l'origine de la présence d'un gobelet sur l'un des plans de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones a été formellement identifié.



Et c'est encore Sophie Turner, l'interprète de Sansa Stark, qui est à l'origine de cette nouvelle hypothèse. À la suite de l'incident qui avait fait bondir plus d'un spectateur, et coulé beaucoup d'encre dimanche 5 mai dernier, lors de la diffusion de l'épisode en question, l'actrice avait été l'une des premières à réagir, accusant sa consœur Emilia Clarke (Daenerys Targaryen).

Mais s'il est vrai que l'actrice britannique se trouvait près du gobelet en carton, poussant les fans de la série à ironiser sur une éventuelle commande de la "mère des dragons", un détail évoqué par Sophie Turner l’innocente définitivement.

Un détail qui change tout

Car en réalité, les actrices étant comprimées dans leurs costumes n'auraient pas été capables d'ingurgiter quoi que ce soit. Le suspect serait donc masculin selon l'actrice à l'affiche de X-Men : Dark Phoenix, qui a souhaité revenir sur sa première version lors d'une interview accordée le 6 juin à la chaîne américaine TBS.



"Au début, j'ai accusé Emilia, mais je ne pense pas qu'elle aurait pu le faire (...) Kit est fainéant et je pense que lui, en revanche, aurait pu le faire. Le gobelet était devant la chaise de Kit et, après, il a changé de place. Du coup, dans la séquence, on croit que le gobelet est devant mon siège, mais je n'étais pas là non plus", explique la jeune femme, dont les propos ont également été rapportés par Le Point.



Kit Harington, alias Jon Snow, serait donc le véritable consommateur de la boisson de marque islandaise, et non Starbucks, comme l'avait précisé la production. Une théorie plus pertinente que la précédente, dont Sophie Turner est désormais certaine : "C'était Kit, j'en suis certaine à 100%", a-t-elle ensuite ajouté.



Selon la chaîne américaine CNBC, la médiatisation du fameux gobelet identifié comme provenant de Starbucks a généré 2 milliards d'euros de publicité gratuite pour la chaîne de cafés américaine.