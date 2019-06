publié le 03/06/2019 à 07:05

La saison 8 de Game of Thrones est bouclée et la série a désormais une fin. Vous ne pourrez plus suivre les aventures de Jon Snow, Daenerys Targaryen, des Stark et autres Lannister à la télévision. L'adaptation de l'oeuvre magistrale de George R. R. Martin produite par HBO a été l’événement cathodique des années 2010. Records d'audiences, récompenses critiques, fans dévoués... Game of Thrones a fait rêver (et cauchemarder) des centaines de millions d'individus sur la planète.



Avec Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, Game of Thrones est probablement la troisième saga de fantasy à connaître un tel succès. Accompagnant la lame de fond de la pop culture, ce genre autrefois réservés aux enfants et aux adolescents acquiert ses lettres de noblesse en séduisant un public toujours plus large.

En attendant l'arrivée de nombreuses nouvelles séries télé fantastiques qui ne manqueront pas d'essayer de détrôner Game of Thrones, on peut se tourner vers la lecture. Il ne faut pas oublier que les grands succès cathodiques ou cinématographiques trouvent leurs racines dans les livres. Voici de quoi vous faire oublier la fin douce-amère du Trône de Fer.

1 - "Le Silmarillion" de J. R. R. Tolkien

Publié à titre posthume, Le Silmarillion de J. R. R. Tolkien retrace les origines de la Terre du Milieu. C'est une genèse très particulière qui s'attache à l'histoire des premiers hommes, des elfes, des divinités Valar et des Maiar qui les servent. Parmi ces derniers, on compte les mages Saroumane et Gandalf que les fans connaissent très bien.



Attention tout de même, sur certains sites où on peut acheter l'oeuvre, les lecteurs et les lectrices la trouvent d'une grande difficulté à cause de sa différence de ton par rapport aux précédents livres du père du Seigneur des Anneaux.

2 - "Le Nom du Vent" de Patrick Rothfuss

Il s'agit d'une trilogie formidable qui raconte les aventures de Kvothe. Chaque livre conte la vie de ce personnage légendaire : son enfance, son adolescence et son entrée fracassante dans le monde des adultes. La musique, une forme de sorcellerie toute scientifique, de l'humour et quelques grands traumatismes... Cette saga a tous les ingrédients d'un grand succès si elle est produite avec de bons moyens.



Hollywood s'intéresse d'ailleurs de près à cette trilogie. Après la 20th Century Fox, c'est Lionsgate qui a proposé la réalisation d'un film, d'une série et d'un jeu vidéo, qui seraient produits par Lin-Manuel Miranda, l'homme derrière la brillante comédie musicale Hamilton. La partie musicale semble entre de bonnes mains, reste à trouver un bon casting et des décors à tomber.

3 - "La Belgariade" de David et Leigh Eddings

Le cycle de cinq romans de David et Leigh Eddings publié dans les années 80 est un des piliers du genre fantasy. On y retrouve des éléments très classiques : un Dieu-Dragon à terrasser, un jeune héros en prise avec des événements bien plus grands que lui, un Orbe mystérieux, une prophétie... Une histoire longue avec un monde très riche, des peuplades par dizaines et de l'humour.

4 - "Les Archives de Roshar" de Brandon Sanderson

C'est une saga qui est en cours d'écriture. Seuls trois gigantesques pavés sont parus mais une dizaine pourrait composer ce cycle. Ces romans racontent une guerre millénaire entre plusieurs nations coalisées face à un ennemi commun sur une planète balayée par de terribles tempêtes : Roshar.



L'histoire commence par le récit (désormais légendaire) de l'abandon d'armes magiques par les Chevaliers Radieux, un ordre de guerriers immortels luttant contre un Mal inconnu. Lassés par leurs combats sans fin, ces êtres ont leurs précieuses armes avant de disparaître. Elles sont disputées par de nombreuses personnes qui désirent utiliser leurs incroyables pouvoirs. Mais tout est bien plus riche et compliqué que ça.



Brandon Sanderson s'est fait un nom dans le petit monde de la fantasy. Il e'st probablement l'une des plumes les plus respectées du genre en ce moment et le cycles des Archives s'annonce comme son magnum opus. Conflits épiques, personnages ciselés et système de magie perfectionné à l'extrême sont les forces de ces romans qui pourraient bien se voir traduits à l'écran prochainement.



Les trois premiers tomes, La Voie des Rois, Le Livre des Radieux et Justicière, ont été publiés en France aux éditions du Livre de Poche. attention, il faudra être patient avant de découvrir la fin de cette série de roman, mais Brandon Sanderson est plus rapide que certains de ses éminents confrères...

5 - "La Roue du Temps" de Robert Jordan et Brandon Sanderson

C'est une saga gigantesque. Publié en 1990, le cycle compte, selon les éditions, entre 12 et 22 tomes. Débuté par l'Américain Robert Jordan, décédé en 2007, La Roue du Temps a été terminée par un autre auteur célèbre de fantasy, Brandon Sanderson.



L'œuvre présente des éléments qui en feraient une série très populaire : une longévité certaine pour assurer au moins 10 saisons et des personnages féminins centraux et puissants : les Aes Sedai, capables de manipuler le Pouvoir unique.



La saga dispose d'une notoriété telle qu'il est surprenant qu'elle n'ait pas déjà été adaptée. On compte déjà des bandes dessinées, des jeux vidéo, des albums tirés de l'univers. Après moult rebondissements juridiques, il a été annoncé en avril 2016 que Sony Pictures Television aura en charge l'adaptation d'une série télévisée. Rafe Judkins, ancien candidat de Survivor (le Koh-Lanta américain) et scénariste de la série Marvel's Agents of SHIELD est pressenti pour le scénario et la production de cette série.

6 - "L'Assassin Royal" de Robin Hobb

Robin Hobb est, avec J. K. Rowling, l'une des plus célèbres auteures de fantasy, un genre traditionnellement dominé par les hommes. Elle reçoit naturellement les louanges de ses lecteurs mais aussi celles de George R. R. Martin, l'homme derrière Game of Thrones.



Ses romans édités en France reçoivent souvent en couverture la déclaration suivante : "Actuellement, dans le marché bondé de la fantasy, les livres de Robin Hobb sont comme des diamants dans une mer de zircons". C'est dire si elle est respectée et si les services de marketing sont affûtés. Nul ne sait alors s'il sera possible de voir à l'écran FitzChevalerie Loinvoyant, son héros, qui navigue à travers des intrigues de cour incroyables et use de l'Art et du Vif (deux magies très spéciale) pour déjouer les pièges et les trahisons qui jalonnent son existence.

7 - "La Tour sombre" de Stephen King

Le film sorti le 9 août 2017 au cinéma, avec Idris Elba et Matthew McConaughey, a été un échec commercial et critique. Et pour cause : cette œuvre littéraire monstrueuse de Stephen King ne peut être adaptée correctement qu'en série... Voire pas du tout. Il faut un temps infini pour développer les personnages et faire appel aux références de l'univers du maître de l'horreur qui interviennent par centaines dans sa saga La Tour Sombre.

8 - "Mistborn" de Brandon Sanderson

Mistborn ou en français Fils-des-brumes est une trilogie écrite par Brandon Sanderson (l'homme qui a terminé La Roue du Temps un peu plus haut). Son récit est devenu très populaire parmi les lecteurs grâce à son univers oppressant, où un Seigneur-Maître impose sa loi d'une main de fer à une société divisées en classes.



L'autre particularité de son récit est le très intriguant système de magie que Brandon Sanderson a créé. Les nobles usent d'allomancie : ils ingèrent des métaux capables de leurs offrir certaines compétences surnaturelles.



Cet univers et les très bonnes ventes de Sanderson ont intéressé les studios. D'après nos confrères de Deadline, DMG Entertainment a acquis les droits pour adapter la totalité des œuvres de l'auteur américain, dont Mistborn. La forme de l’adaptation n'a pas encore été communiquée mais un long-métrage ou une série télévisée pourraient naître rapidement.

9 - "Terremer" d'Ursula K. Le Guin

Autre papesse de la fantasy : Ursula K. Le Guin. Cette écrivaine est surtout célébrée pour son cycle de Terremer. Beaucoup connaissent son œuvre par le biais d'une première adaptation de son univers au cinéma avec Les Contes de Terremer. Le film d'animation japonais a été réalisé par GoroMiyazaki, le fils du célèbre Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Mon voisin Totoro).



Si cette adaptation a été un succès, elle n'aborde que la surface de l'œuvre multi-récompensée d'Ursula K. Le Guin. Sans doute serait-il possible de voir une adaptation en live-action de ses livres. Il y a tous les ingrédients nécessaires pour un succès post-Game of Thrones : des dragons et un jeune forgeron devenu Archimage.

> Tales From Earthsea - Official Trailer

10 - Les Annales du Disque-monde de Terry Pratchett

Puisqu'il est question d'humour, le cycle de fantasy humoristique du Disque-monde du britannique Terry Pratchett pourrait devenir une excellente série. Naturellement, on quitte complètement le registre très sérieux de Game of Thrones avec ses guerres, ses morts et sa violence.



Un projet de la BBC, par la maison de production d'un autre auteur célèbre Neil Gaiman (American Gods) et de Narrativia, prévoit d'ailleurs de porter l'univers à la télévision dans une série. La diffusion est prévue pour 2018 sur Amazon Prime Video.

11- "Les Salauds Gentilshommes" de Scott Lynch

Voici une série très différente des autres. Loin des batailles épiques et des héros de légende, la saga des Salauds Gentilshommes s'attarde sur une bande d'anti-héros. Vous pouvez oublier les lourdes épées et armures d'une guerre de Cent Ans revisitées. Ici, il est question de voleurs et d’assassins et cette série de fantasy fait un léger bond historique en s'appropriant certains codes et décors qui pourraient vous rappeler l'âge d'or de Venise.



Warner Bros a acheté les droits de cette saga dès la sortie du premier tome en 2006 mais aucun projet sérieux n'a vu le jour. Dans le monde de la fantasy les droits s'achètent et se vendent très fréquemment. Il faudra être patient, mais heureusement : il y a déjà trois tomes à lire sur une série qui en comptera sept en tout.

12- "Le cycle malazéen" de Steven Erikson

C'est sans doute la saga qui nécessitera le plus de courage et de concentration. Immense et très complexe, la saga malazéenne de l'auteur canadien Steven Erikson suit des aventures se déroulant sur plusieurs continents et durant des millénaires.



S'il est très difficile de résumer l'univers disons qu'il contient : des humains, des immortels et des non-humains et qu'un ancien dieu, baptisé le Dieu estropié, est emprisonné par l'Empire Malazéen et qu'il tente de se libérer. Magie, lutte de pouvoir, rebellions, guerres, intrigues... Le cycle a la particularité de ne pas suivre une seule intrigue ou même un ordre chronologique. Il faudra s'accrocher mais l'effort en vaut la peine. Et le subtil sens de l'humour de l'auteur vous aidera.



C'est une décalogie qui est en train de retenter sa petite conquête de la France. La maison d'édition Calmann-Lévy a tenté de traduire et sortir les dix romans de la fameuse série de Steven Erikson avant d'abandonner après le troisième volume. C'est en 2018 que la jeune maison d'édition Léha a repris le flambeau avec une toute nouvelle traduction et l'ambition de publier en français les romans, des Jardins de la Lune au Dieu estropié.



Le cycle est terminé depuis 2011 en langue anglaise et deux romans devraient sortir par an en français. Il faudra un peu de patience pour découvrir l'histoire mais vous avez la garantie de voir le bout du tunnel dans les prochaines années.

Et nous n'oublions pas...

Si vous avez déjà dévoré tous ces romans vous pouvez bien sûr vous replonger dans Le Trône de Fer (les romans bien sûr), Le Cycle d’Elric de Michael Moorcock, Les Annales de La Compagnie Noire de Glen Cook, Gagner la Guerre de Jean-Philippe Jaworski, Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz Le Porteur de Lumière de Brent Weeks, L'Âge des ténèbres de Stephen Aryan, Le Cycle des Princes d'Ambre de Roger Zelazny, Les Magiciens de Lev Grossman, Jonathan Strange & Mr Norrell de Susanna Clarke, Les Révélations de Riyria de Michael J. Sullivan, Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski ou encore Shades of Magic de V.E. Schwab.