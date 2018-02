publié le 22/02/2018 à 14:28

C'est une nouvelle de feu qui jette aussi un froid. Sur son blog, George R.R. Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones, a annoncé qu'il planchait sur une nouvelle histoire consacrée aux Targaryen, la famille de Daenerys. Intitulé Fire and Blood (Le Feu et le Sang), celle-ci sera divisée en deux tomes, comme l'écrivain à succès l'explique dans les commentaires sur son site.



Le premier volume de l'histoire des Targaryen devrait sortir en 2018, avant le très attendu Winds of Winter, consacré à la saison 7 de la série, comme l'écrit VanityFair. Quant à la suite de Fire and Blood, elle sera publiée plus tard.

Des annonces qui ont de quoi réjouir les fans de la saga, tout en les laissant sur leur faim. En effet, cela fait sept ans que George R.R. Martin a commencé Winds of Fire, le tome 6 de Game of Thrones, suite de A Dance With Dragons (sortie en 2011). L'année dernière, à la même période, l'auteur avait pourtant annoncé que le livre sortirait "en 2017".

Afin de calmer la colère des fans, George R.R. Martin a quand même expliqué sur son site : "Je pense que vous aurez un livre de Westeros en 2018, et qui sait, peut-être deux, un garçon peut rêver". Reste à savoir si nous aussi, nous pouvons rêver.