publié le 31/10/2018 à 12:28

Le prequel de Game of Thrones a sa première star. Le très renseigné Variety a révélé que Naomi Watts (Mulholland Drive, Twin Peaks) aura le rôle principal dans la prochaine série dérivée de l'univers de George R.R. Martin.



Ce premier spin-off se déroulera "des milliers d'années" avant les événements de la série diffusée sur HBO aux États-Unis. Point de Jon Snow et autres personnages bien connus du public, mais une découverte d'un tout nouvel univers centré sur "l'origine du monde, de l'Âge d'or des Héros à ses heures les plus sombres", comme le précise The Hollywood Reporter. Cette période, qui n'a pas encore été abordée dans la série, raconte la genèse du Westeros de nos héros et héroïnes.

Variety a tout de même réussi à mettre la main sur une petite description du personnage, qu'incarnera Naomi Watts : elle est "une femme du monde charismatique qui cache un terrible secret". Une description qui pourra attiser la curiosité des fans, qui attendent toujours de découvrir l'ultime saison de Game of Thrones, annoncée pour 2019.