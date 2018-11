publié le 08/11/2018 à 11:51

George R.R. Martin a fait son mea culpa. Sur son blog, l'auteur de la saga Game of Thrones regrette d'avoir induit les fans en erreur concernant le premier spin-off de la saga.





Au départ, George R.R. Martin avait en effet écrit que "Jane Goldman a écrit le pilote de The Long Night et dirigera la série..." Il n'en fallait pas plus pour que la communauté Game of Thrones en déduise que le prequel avec Naomi Watts et Josh Whitehouse dans les rôles principaux, s'intitulera La Longue Nuit. Cette période est l'un des grands événements dans l'histoire de la saga : c'est lorsque les Marcheurs Blancs ont attaqué Westeros et provoqué l'hiver le plus long de tout le royaume.

Mais, le 7 novembre 2018, l'auteur a tenu à clarifier ses propos : "HBO m'a informé que le pilote de Jane Goldman n'avait pas encore de titre et ne s'appelle donc pas (encore) The Long Night. C'est certainement le titre que je préfère, mais pour le moment, le pilote est toujours officiellement SANS TITRE. Alors… mea culpa, mea culpa, mea culpa."

Les autres spin-off sont en cours de développement

Au total, cinq séries dérivées de Game of Thrones sont prévues après la diffusion de l'ultime saison, qui devrait être diffusée courant avril 2019, comme l'a précisé Maisie Williams (Arya Stark). Si les fans ont surtout des informations sur le premier spin-off,George R.R. Martin a aussi donné des informations sur le reste des projets, toujours via son blog : "Je pourrais vous en dire plus [sur le premier spin-off], mais je ne suis pas censé le faire. Nous avons également quelques autres spin-off en cours de développement, mais je ne peux pas vous en parler non plus. Désolé."