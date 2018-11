publié le 18/11/2018 à 13:02

Une nouvelle fois, nous devons prévenir les curieux qui seraient tombés sur cet article par hasard et qui ne veulent surtout pas connaître la fin des Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald avant d'avoir vu le film. Pour ceux-ci donc, nous le répétons : la suite de cet article contient des spoilers.



Une grande partie de l'intrigue de ce deuxième volet concerne l'ascendance de Credence (Croyance) Barebone, le personnage incarné par Ezra Miller, grand fan de l'oeuvre de J.K. Rowling devant l’Éternel. Dans le premier long-métrage, on apprenait que sa mère adoptive, l’acariâtre Mary Lou Barebone n'était pas la mère biologique de Credence. Seul et perdu, il n'aura de cesse de chercher son identité.

Le jeune homme qui vit avec un Obscurus, cette force magique parasitaire destructrice qui a manqué de rayer New York de la carte, part donc à la recherche de ses origines. Tout au long du film, il est sous-entendu que Credence pourrait être le demi-frère perdu de Leta Lestrange (Zoë Kravitz) : Corvus Lestrange Junior. À la fin du film, aux milieu d'une tempête de révélations, Credence s’entretient avec Gellert Grindelwald qui lui annonce que son véritable nom est Aurelius Dumbledore et qu'il est le frère d'Albus. Mais rien n'est moins sûr...

Corvus Lestrange Jr.

Plusieurs personnages pensent qu'il est ce fameux Corvus Lestrange Junior. Albus Dumbledore tout d'abord, puisqu'il espère que Credence, en découvrant l'existence de Leta, pourrait être amené vers la paix intérieure et donc la destruction de son Obscurus. C'est pour cela qu'il envoie Newt Scamander en mission à Paris.



Yusuf Kama, un autre demi-frère de Leta mais du côté de leur mère (Laurena Kama), pense aussi que Credence est le jeune Corvus. Son père a d'ailleurs demandé à Yusuf de tuer l'héritier Lestrange par un Serment inviolable réalisé sur son lit de mort. Tout au long des Crimes de Grindelwald, Yusuf tente de traquer Credence pour réaliser cette promesse.



Mais Leta Lestrange révèle dans le dernier tiers du film la vérité. Enfant, elle a voyagé à bord d'un bateau avec Corvus Jr. en direction des États-Unis. Excédée par la place de son frère et ses cris permanents, elle échangea son frère avec un autre bébé, le temps d'une nuit, pour être au calme. Cette nuit-là, le bateau fit naufrage et finalement Leta et sa nounou ne purent que sauver l'enfant échangé, laissant le véritable Corvus Jr. se noyer dans les eaux glaciales de l’Atlantique.

Leta Lestrange et Gellert Grindelwald Crédit : WB

Ce souvenir et la culpabilité furent tellement traumatiques que l'image du bébé chutant vers les abysses constitue l'Épouvantard de la jeune étudiante de Serpentard pendant un cours de Défense contre les forces du mal. Il y a peu de chances qu'elle mente sur cette scène qui fut mise en image dans un flash-back.

Aurelius Dumbledore

À la toute fin du film, Credence s'échappe avec Gellert Grindelwald qui lui promet de lui révéler sa véritable identité. Appâté, le jeune homme le suit malgré les événements du premier film. On retrouve les alliés de Grindelwald au château de Nurmengard, leur quartier général caché dans les montagnes autrichiennes.



Là, Gellert Grindelwald fait trois cadeaux à Credence. Une baguette magique afin de contrôler ses pouvoirs et les canaliser. Un phénix ensuite. Ce qui nous emmène à la troisième "révélation", Gellert Grindelwald explique - et il tient cela de Dumbledore - que la famille du célèbre professeur de Poudlard a toujours eu un lien étroit avec ces oiseaux de feu et que Credence serait en réalité un frère d'Albus, un certain Aurelius Dumbledore.



Cette révélation a toutes les apparences d'une énième manipulation de Gellert Grindelwald qui cherche un pion pour détruire son grand rival Albus Dumbledore sans avoir à se mouiller. En effet, Gellert ne peut lutter lui-même contre Dumbledore à cause d'un Pacte de sang (le petit médaillon qu'il porte et que le Niffleur de Newt dérobe) et il cherche depuis le premier film à contrôler la puissance d'un Obscurus. Dans le premier volet, il pensait que c'était une petite fille avant de découvrir qu'il s'agissait de Credence. Si Gellert avait eu connaissance d'un frère caché chez les Dumbledore, il aurait cherché bien plus tôt un garçon de l'âge de Credence...

Cette version d'un troisième frère Dumbledore contredit aussi les romans. La famille Dumbledore ne comptait que cinq membres : Percival et Kendra, les parents, et leurs trois enfants : Albus, Aberforth et Ariana. Albus est née en 1881, Aberforth en 1883 et Ariana en 1885. Vu l'âge de Credence qui n'a qu'une vingtaine d'année dans les années 1930, cela ne colle pas.



De plus, Kendra Dumbledore est morte en 1899. C'est une explosion causée par l'Obscurus d'Ariana qui aurait tué la mère de famille. Percival, lui, était à Azkaban après le meurtre vengeur de plusieurs Moldus ayant attaqués Ariana lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Il aurait été très difficile de concevoir un quatrième enfant dans ces conditions.

L'enfant d'Ariana Dumbledore

Pourquoi donc Gellert dit-il qu'il est un Dumbledore, un "frère" d'Albus (si ce n'est pour le manipuler) ? Certains théoriciens en herbe avancent qu'il pourrait être lié plus ou moins directement à une autre branche des Dumbledore. On sait des livres qu'Albus avait une tante prénommée Honoria. On sait aussi que cette femme n'était pas mariée et on ne lui connait pas de descendant. Cela ferait de Credence un cousin d'Albus, mais certainement pas un frère.



Ariana Dumbledore aurait-elle pu être mère très tôt ? Les Crimes de Grindewald pose à plusieurs reprises la question du consentement et du viol (Queenie qui enchante Jacob pour qu'il l'épouse ou la mère de Leta et Yusuf soumise au sort de l'Imperius par Corvus Lestrange Sr.).



On sait de Harry Potter et les Reliques de la mort qu'Ariana a été attaquée par trois garçons. Certains fans ont imaginé que Credence serait le résultat du viol d'Ariana par ces garçons tués ensuite par le père d'Albus. Cependant, les romans expliquent qu'Ariana n'avait que 6 ans lors de ces attaques. La possibilité d'une grossesse est donc exclue.



Ariana aurait pu tomber enceinte quelques années plus tard, une fois nubile puisqu'elle n'est morte qu'à 14 ans. Cela laisserait en suspens la question de la paternité de Credence s'il était cet enfant, mais offrirait une explication à la mort de Kendra, l'Obscurus ayant pu se manifester par la forme d'une explosion lors d'un éventuel accouchement.

Ariana Dumbledore Crédit : WB

Mais cela fait beaucoup de suppositions. La seule chose qui coïncide sont les dates. Si Credence est né le jour de la mort de Kendra, en 1899, cela collerait avec l'âge du personnage joué par Ezra Miller. Mais Dumbledore serait probablement au courant de cette ascendance et il aurait eu tout intérêt à entrer dans la danse pour convaincre Credence plutôt que d'inciter Newt à lui dire que Leta était peut-être sa demie-sœur et insister sur la théorie Corvus Lestrange Jr.



Une autre théorie avance que l'Obscurus d'Ariana sera le même que celui de Credence. La force parasitaire aurait changé d'hôte à la mort d'Ariana pour s'attacher à Credence alors bébé. Grindelwald ne s'adresserait donc pas directement à Credence, mais à Ariana. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Grindelwald (alors usurpant l'apparence de Percival Graves dans le premier Animaux Fantastiques) cherchait une petite fille.

Personne

Enfin, il y a la possibilité que Credence soit ce que Leta Lestrange explique Les Crimes de Grindelwald : un enfant inconnu, simplement échangé à la naissance et dont on sait tout juste qu'il traversait l'Atlantique dans les premières semaines de sa vie. Un bébé sauvé par le geste inconscient de la jeune Leta.



J.K. Rowling pourrait être tentée de faire comme la saga Star Wars qui vient d'arrêter de jouer à la descendance infinie en faisait de sa nouvelle héroïne, Rey, une jeune femme qui n'est pas la fille de Leia, Luke ou encore Chewbacca.

En se détachant des grandes familles traditionnelles de la saga Harry Potter (qui exploite déjà à nouveau les Lestrange, les Dumbledore et même Nagini), J.K. Rowling pourrait surprendre et éviter les critiques qui ont accompagné la sortie de Harry Potter et l'Enfant maudit qui penchait dangereusement du côté de la fanfiction à cause de liens familiaux très artificiels.



Cela permettra en plus à l'écrivaine écossaise de continuer son exploration des thèmes de la famille sociale, de la construction malgré l'absence de repères biologiques qui irriguent toute son oeuvre. Il faudra attendre la suite pour affirmer ou infirmer ces théories.