publié le 31/12/2018

Star Wars 9 a beau être toujours en tournage, les fans se demandent déjà quand sera dévoilée la première bande-annonce. Inutile de préciser qu'elle est attendue de pied ferme, après les nombreux rebondissements que le réalisateur Rian Johnson avait distillés dans Star Wars 8.



Selon le média américain Screen Rant, J.J Abrams, qui réalise Star Wars 9, devrait terminer le tournage de l'épisode 9 vers le mois de février 2019. Il ne faudrait pas donc s'attendre à une bande-annonce d'ici là, même si Disney pourrait diffuser un court teaser pour augmenter l'impatience des fans.

Cela donnerait l'occasion d'avoir de premières images des retours de Rey, Finn ou encore Poe Dameron. Pour le moment, l'intrigue est tenue secrète même si on sait déjà qu'elle se situera un an après les événements de Star Wars 8, grâce à une indiscrétion de John Boyega. En attendant d'en savoir plus, quand pourrait donc sortir le premier trailer du film le plus attendu de la fin 2019 ?



Pendant la Star Wars Celebration en avril 2019

Si on se base sur les précédents calendriers de sorties de bandes-annonces des films Star Wars, celle de l'Épisode 9 pourrait être dévoilée pendant la Star Wars Celebration, qui aura lieu à Chicago du 11 au 15 avril 2019.



Les fans pourront d'ailleurs se rappeler que l'année dernière, la première bande-annonce de Star Wars 8 y avait été dévoilée, tout comme la seconde bande-annonce du Réveil de la Force (épisode 7) en avril 2015 et celle de Rogue One, le premier spin-off de la saga, en avril 2016. Il ne faudra donc pas lâcher des yeux les informations concernant Star Wars 9 entre le 11 et le 15 avril 2019.