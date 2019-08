D23 : Marvel, "Star Wars", Disney+... Qu'attendre de la grand-messe Disney ?

publié le 22/08/2019 à 20:10

Cette D23 2019 sera toute particulière pour Disney. Elle se déroulera du 23 au 25 août 2019, soit quelques jours après la fin du partenariat avec Sony Pictures, soldée par le départ de Spider-Man du MCU et les montées de bouclier des fans du monde entier.

Grand-messe Disney qui se déroule chaque année au mois d'août, la D23 permet de découvrir les futurs films, séries et projets de l'entreprise à grandes oreilles. Par exemple, l'an passé, un making-of de Star Wars 8 y avait été dévoilé. La vidéo regorgeait d'indices cachés sur l'intrigue du film de Rian Johnson.

Pour cette année, le public et Disney a les yeux rivés sur le prochain Star Wars, L'Ascension de Skywalker, en salles les 18 décembre 2019, mais aussi The Mandalorian, la première série en images réelles de la franchise. Marvel ne sera pas en reste, avec un calendrier très chargé pour sa Phase 4, dévoilé lors du Comic-Con de San Diego 2019. Quelles sont les autres annonces attendues de la D23 2019 ? Suivez le guide.

La première bande-annonce de "The Mandalorian"

Plus de six mois après l'annonce du réalisateur Jon Favreau (Le Roi Lion, Iron Man) et une image d'un soldat mandalorien, la première série Star Wars en prises de vues réelles dévoilera sa bande-annonce le 23 août 2019 (dans la nuit pour la France). L'occasion d'en savoir plus sur l'intrigue, centrée sur des nouveaux Mandaloriens, qui ne sont pas liés à Boba et Jango Fett, les Mandolariens les plus célèbres de la saga. Les fans de Game of Thrones seront ravis de retrouver Pedro Pascal (Oberyn Martell) dans un nouveau show. Il partagera l'affiche avec Gina Carano (Deadpool, Fast & Furious 6) et Nick Nolte (La chute du président, Les Guerriers de l'enfer). The Mandalorian arrivera sur Disney+, le 12 novembre 2019.

THE MANDALORIAN TRAILER COMING FRIDAY! pic.twitter.com/8siS7xgBol — Star Wars Stuff (@starwarstuff) August 21, 2019

Un making-of de "Star Wars 9" ?

Le 24 août 2019 (19h heure de Paris) a lieu la conférence "Behind the Scenes with The Walt Disney Studios" (Dans les coulisses de Walt Disney Studios). C'est pendant cet événement qu'on pourrait avoir droit à une vidéo des coulisses de L'Ascension de Skywalker, comme l'an passé pour Les Derniers Jedi. Ce ne sera pas une bande-annonce, mais une immersion dans la production du film le plus attendu de l'année 2019.

Des images des séries Marvel-Disney+

Pour sa Phase 4, Marvel prépare 5 séries pour la plate-forme de streaming Disney+ : The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If... ? et Hawkeye. Pour le moment, Marvel Studios n'a pas dévoilé de premières images de ses futures séries, prévues pour 2020 et 2021. Le panel aura lieu le 23 août, dans la nuit pour l'heure de Paris.

Des surprises pour les 80 ans de Marvel

La couverture spéciale anniversaire de Marvel pour la D23 Crédit : Marvel Comics

Marvel soufflera sa 80e bougie le 31 août 2019. Cependant le 24 août, de nombreuses surprises sont prévues en compagnie de C.B. Cebulski, éditeur en chef de Marvel et Tom Brevoort, éditeur exécutif de Marvel. L'occasion de (re)découvrir les couvertures les plus cultes de la Maison des Idées et d'en savoir plus sur le futur Marvel dans les comics.