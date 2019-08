publié le 09/08/2019 à 07:02

La prochaine bande-annonce de Star Wars 9 se fait attendre. Quatre mois après la diffusion du premier trailer de L'Ascension de Skywalker et d'une affiche, la communauté Star Wars attend fébrilement de nouvelles images du film.

Comme pour Star Wars 7 et Star Wars 8, Disney et Lucasfilm verrouillent toute communication sur le sujet. Cependant, il est possible de parier sur une date pour ce nouveau trailer de Star Wars 9, si on se base sur les calendriers de sorties des bandes-annonces des précédents épisodes. Ainsi, le trailer de L'Ascension de Skywalker pourrait être diffusé en octobre 2019.

C'est à cette période-là que le trailer final du Réveil de la Force (20 octobre 2015) avait été dévoilé. Idem pour la deuxième bande-annonce des Derniers Jedi (10 octobre 2018), qui avait été accompagnée d'une affiche. On pourrait même parier sur une bande-annonce de l'épisode 9 entre le 10 et le 20 octobre 2019, et espérer par la même occasion une affiche avec les visages de Rey, Kylo Ren et Leia.

Et que pourrait-il se passer à D23 ?

Du 23 au 25 août 2019 c'est le D23, la grand-messe de Disney, qui présente ses futurs contenus pour l'année à venir. Les précédentes années, aucun trailer de Star Wars 7 et 8 y ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Mais en 2018, les fans avaient quand même pu découvrir un making-of des Derniers Jedi, truffé d'indices sur le film. Disney pourrait peut-être profiter de sa convention pour dévoiler une courte vidéo de Star Wars 9 ou une affiche, histoire de préparer les fans à la longue bande-annonce de la rentrée.