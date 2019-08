"What If... ?" : tout ce que l'on sait déjà de la première série animée Marvel

publié le 31/07/2019 à 08:30

Marvel Studios a dégainé un projet de taille pour Disney+. Pour l'été 2021, les fans découvriront What if ... ? (Et si... ?), première série animée de la Maison des Idées sur la plate-forme Disney+.

Au départ, What if ? est une série de comics créés en février 1977. Les aventures qui y sont racontées sont des réécritures des grands événements de l'univers Marvel à partir de la modification d'un événement du passé, un moment clef de la vie d'un héros ou d'une héroïne. Pour vous rendre tout cela concret , le premier volume s'intitule Et si... Spider-Man avait rejoint les Quatre Fantastiques et le troisième : Et si ... Les Avengers n'avaient jamais existé ?



Ce projet pharaonique et mystérieux revisitera les intrigues des 23 films Marvel de la Saga de l'Infinité, d'Iron Man à Spider-Man : Far From Home. Parmi les informations divulguées par Kevin Feige, lors du Comic-Con de San Diego, l'arrivée de Jeffrey Wright (Westworld) qui doublera le Gardien Uatu. Il sera le narrateur des histoires. Personnage bien connu des lecteurs et des lectrices de comics, il est celui qui sait tout et qui voit tout. Avant d'avoir un teaser, petit tour des infos essentielles à connaître sur What if... ?

"Et si... Spider-Man avait rejoint les Quatre Fantastiques" et le premier volume de la série de comics Crédit : Marvel Comics

25 acteurs et actrices du MCU au casting

Jeffrey Wright ne sera pas le seul à donner de la voix pour What If ... ? Comme l'a annoncé Kevin Feige dans le Hall-H du Comic-Con de San Diego, les héros et héroïnes des 23 films Marvel reprendront leurs rôles. Mais, vous n'entendrez que leurs voix. Samuel L. Jackson (Nick Fury), Hayley Atwell (Peggy Carter), Chris Evans (Captain America) ou encore Josh Brolin (Thanos) et Karen Gilain (Nebula) feront partis de cette nouvelle série.

Mais, la série aura beau revisiter les grands événements de la Saga de l'Infinité, Robert Downey Jr. (Tony Stark), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Scarlett Johansson (Black Widow) et Tom Holland (Spider-Man) n'ont pas été annoncés.

On a déjà le pitch d'un épisode

Toujours pendant le panel de Marvel Studios, Kevin Feige a précisé que dans un épisode de What if ... ?, Peggy Carter (Hayley Atwell) devient Captain America, car elle reçoit le Super-Sérum et Howard Stark (Dominic Cooper), le père de Tony, fabrique une armure Iron Man pour Steve Rogers (Chris Evans). Une alternative aux sagas Iron Man et Captain America de taille et bienvenue. "La série va explorer les répercussions d'un changement sur toutes les histoires des 23 films du MCU", précise Kevin Feige au micro de Screen Rant.

Kevin Feige says Marvel What Ifs will explore the repercussions of one small change to any of the existing stories in the Infinity Saga! #SDCC19 #SDCC #MarvelSDCC #Marvel pic.twitter.com/fY3zoCHNLU — Screen Rant (@screenrant) July 21, 2019

Un indice caché dans logo ?

Le compte Marvel Stuff a repéré un Captain America "version squelette" dans le logo de la série. Ce pourrait être un clin d’œil aux comics Marvel Zombies. Dans cette série de comics publiée depuis 2005, les Quatre Fantastiques arrivent sur une Terre parallèle à la nôtre. Un virus a transformé ses habitants et les héros (les Avengers, les X-Men...) en zombies. Un air de The Walking Dead au pays de Captain America et Black Panther, entre autres.



A zombie Captain America can be seen in the 'WHAT IF...?' logo ¿¿¿¿ pic.twitter.com/IQaP6Y5ki8 — Marvel Stuff (@marveIstuff) July 21, 2019

What If... ? pourrait adapter cette histoire de Captain America zombie cannibale et permettre aux Quatre Fantastiques de faire leur premier pas sur le petit écran avec la bannière Marvel. Affaire à suivre.