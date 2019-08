publié le 21/08/2019 à 12:05

Personne ne s'attendait à cette nouvelle : Spider-Man (Tom Holland) ne fait plus partie du MCU (Univers cinématographique Marvel). La nouvelle est tombée dans la nuit du 20 août 2019, secouant les fans du monde entier et les rédactions aux quatre coins du globe.

C'est le média américain Deadline qui a sorti la terrible nouvelle. Faute d'un accord entre Sony Pictures, qui détient les droits d'exploitation au cinéma de Spider-Man et qui a prêté le personnage à Marvel Studios en 2015, le super-héros ne pourra plus apparaître dans le MCU. Cependant, Spider-Man aura encore droit à deux films de Sony Pictures, c'est-à-dire dans l'univers de Venom, vu au cinéma en octobre 2018 avec Tom Hardy.

C'est la première fois qu'un tel événement secoue le monde de la pop culture. Vous vous perdez dans cette gigantesque toile d'araignée, empêtrée dans des milliards de dollars ? RTL Super revient sur toute l'affaire.

Sony Pictures a prêté Spider-Man à Marvel

Tout commence vers la fin des années 90, lorsque Marvel, qui n'est alors qu'une maison d'édition est au bord de la faillite. La Maison des Idées parvient à renflouer ses caisses en vendant les droits d'exploitation cinématographiques des X-Men et des Quatre Fantastiques à la Fox, et Spider-Man à Sony Pictures. C'est d'ailleurs cette société de production qui a réalisé tous les précédents films de l'Homme araignée : la trilogie de Sam Rami avec Tobey Maguire et les deux The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield.

Mais en 2015, Marvel et Disney signent un deal avec Sony Pictures pour produire des films sur Spider-Man (Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home) et l'intégrer dans d'autres aventures (Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame). Dans ce partenariat, il est stipulé que "Sony Pictures continuera de financer, distribuer et contrôler la création des films Spider-Man". Comprendre Spider-Man n'appartient pas à Marvel Studios, mais lui est seulement prêté.

Sony y impose de nombreuses conditions que Disney est obligé de respecter. Par exemple, Sony Pictures avait interdit que Marvel communique sur l'arrivée de Spider-Man dans Captain America : Civil War sans leur accord.

> Captain America : Civil War - Bande-annonce officielle (VOST)

Les millions de dollars de la discorde

Le litige de 2019 entre Sony et Marvel est un sujet de gros gros sous, contre lequel les fans, ne peuvent malheureusement pas faire le poids. Spider-Man : Far From Home, sorti en juillet 2019, est devenu le plus gros succès de Sony au box-office avec 1,11 milliard de dollars en un mois et demi. Disney-Marvel veulent alors toucher 50% des bénéfices du film et des prochaines aventures de l'Homme araignée dans le Spiderverse [l'univers de Spider-Man]. Sony a refusé ce deal 50-50 et veut rester sur les termes du contrat de 2015 : Disney ne peut toucher que 5% des bénéfices. Ainsi, Marvel et Disney ont rompu leur accord avec Sony.



Cependant, Tom Holland a encore deux films de prévus en tant que Spider-Man avec Jon Watts derrière la caméra, comme pour Homecoming et Far From Home. Sauf que ces deux prochaines aventures seront déconnectées des événements survenus dans le MCU et qu'il sera impossible de mentionner les Avengers ou Tony Stark. Tom Holland devrait, en toute logique, se retrouver dans un des films centrés sur Venom (Tom Hardy), produit par Sony Pictures.