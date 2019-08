publié le 12/08/2019 à 18:25

C'est une crainte des fans Marvel qui semble se concrétiser. L'obligation de regarder les séries Marvel-Disney+ pour comprendre tous les films de la Phase 4. C'est en tout cas ce qu'indique le site FandomWire qui a eu des informations sur le synopsis de la série Loki. Avec son logo énigmatique, elle permettrait, entre autres, de faire le lien avec Thor : Love and Thunder. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Les fans savent déjà que le Loki va voyager dans le temps et changer les événements des précédents films dans sa série (printemps 2021) avec l'aide du Tesseract, qu'il a récupéré dans Avengers 4. Le site FandomWire précise que Loki traversera les timelines du MCU "juste à temps pour Thor : Love and Thunder". Les deux productions Marvel seraient donc bel et bien en lien puisque Loki voyagera dans le passé, mais remontera aussi jusqu'au temps présent du MCU.



Plus encore, FandomWire précise que Loki reviendra dans Thor 4 avec le Mjöllnir de Thor, qui a été détruit dans Thor : Ragnarok. C'est ce deuxième Mjöllnir qui permettrait à Jane Foster de devenir Mighty Thor.

Vers une arrivée de Thor dans la série ?

Il faudra donc regarder d'abord Loki, pour découvrir tous les événements des précédents films Marvel qu'il aura modifiés, avant de de regarder Thor : Love and Thunder (3 novembre 2021). Histoire de comprendre dans quel pétrin Thor se retrouve dans le film, puisque tout ce qu'il est passé avant aura été changé par Loki dans la série et de quelle manière Jane Foster se retrouve en possession d'un Mjöllnir. Dans tous les cas, cette information de FandomWire pourrait aussi annoncer l'arrivée de Thor dans la série, probablement dans les derniers épisodes, où il tentera d'arrêter son frère qui sème la pagaille dans le Multivers.