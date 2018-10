publié le 04/10/2018 à 12:39

The Mandalorian se dévoile. La première série Star Wars en prise de vues réelles régale d'ores et déjà les fans. Composée de dix épisodes, elle sera diffusée en 2019 sur DisneyPlay, le "Netflix" de Disney.



Au lendemain des premières informations officielles sur le titre et l'intrigue, le réalisateur Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2) a aussi dévoilé une première photo. On y voit un guerrier mandalorien dont l'armure rappelle celle de Jango et Boba Fett, appartenant à ce groupe intergalactique. Le personnage du cliché serait probablement cet "un as de la gâchette solitaire aux confins de la galaxie, bien loin de l’autorité de la Nouvelle République", dont parle parle synopsis.

Issus d'une longue tradition guerrière, les Mandaloriens (originellement de la planète Mandalore) ont souvent affronté et perdu contre l'Ordre Jedi. Jango Fett (le père de Boba Fett) est l'un des Mandaloriens les plus connus de leur histoire. Mais, contrairement à ce que les fans pourraient espérer, The Mandalorian, ne sera pas centré sur la famille Fett.

"Après Jango et Boba Fett, un nouveau guerrier fait surface dans l’univers de Star Wars. The Mandalorian se déroulera après la chute de l’Empire [épisode 6] et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous y suivrons les tourments d’un as de la gâchette solitaire aux confins de la galaxie, bien loin de l’autorité de la Nouvelle République", peut-on ainsi lire. Si aucune date officielle n'a été annoncée, The Mandolarian devrait sortir en 2019 pour attirer le maximum d'abonnés sur DisneyPlay.