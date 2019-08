Disney-Sony Pictures : reverra-t-on Tom Holland en Spider-Man au cinéma ?

Zendaya et Tom Holland dans "Spider-Man: Far From Home"

publié le 21/08/2019 à 17:29

Panique totale sur la planète Marvel. Disney et Sony Pictures ont mis fin à leur accord financier concernant Spider-Man. Le super-héros, incarné par Tom Holland depuis Captain America : Civil War, ne fait désormais plus partie du MCU (Univers cinématographique Marvel), après une information du média américain Deadline.



Mais, la fin de ce deal historique entre Sony et Disney, est-elle aussi synonyme de la fin de Tom Holland dans le costume de Spider-Man ? Les fans peuvent souffler, car toujours selon le média américain, deux films Spider-Man avec Tom Holland et le réalisateur Jon Watts (Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home) sont prévus.

Cependant, ils n'auront aucun lien avec le MCU et les événements bouleversants d'Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Le Spider-Man de Tom Holland se retrouvera dans le Spider-Verse de Sony Pictures. Il est donc probable que l'acteur se retrouve à combattre Venom (Tom Hardy), Carnage (Woody Harrelson) ou encore Morbius (Jared Leto), voire les Sinister Six (ennemis historiques de Spider-Man), dans ses prochaines aventures au cinéma.