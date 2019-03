publié le 06/03/2019 à 11:00

C'est la plus puissante des Avengers. Et après des mois et des mois d'attente, les fans Marvel vont pouvoir découvrir Captain Marvel. En salles le 6 mars 2019, il est le premier film du MCU centré sur une super-héroïne aux pouvoirs phénoménaux.



Réalisé par le duo Anna Boden et Ryan Fleck, Captain Marvel est un film explosif et inspirant qui n'oublie pas d'être drôle. Incarnée par Brie Larson, Oscar de la Meilleure actrice en 2016 pour Room, Captain Marvel est une héroïne noble, délicieusement insolente, qui réussit à faire passer un message pour toutes les générations de fans Marvel.

"C'était important pour moi d'aller vraiment au bout des choses et de ne pas simplement me dire 'Ok j'enfile un costume magique et je deviens super forte'. J'ai poussé mon corps et mon mental vers leurs limites, j'ai été capable de faire des choses très loin de ma zone de confort (...) C'était mon but pendant ces 9 mois d'entraînement : aller toujours plus loin", démarre l'actrice au micro de RTL, avant de conclure : "Aujourd'hui je peux faire des trucs dingues avec mon corps et j'aime l'idée de pouvoir dire : 'c'est possible, les femmes, les filles peuvent accomplir tout ça, nous sommes à égalité avec les mecs'".