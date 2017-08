publié le 22/08/2017 à 16:58

Un acteur et un ancien basketteur mondialement connus, pris par des milliers d'internautes pour des migrants en train de dépenser allègrement l'argent du contribuable. Le comédien Samuel L. Jackson et l'ancienne gloire du basket NBA, Magic Johnson, deux stars américaines, ont tous les deux fait l'objet d'une gigantesque méprise en Italie.



Comme le détaille The Independent, tout commence avec un photo postée par Magic Johnson sur Twitter. Les deux célébrités y apparaissent assises sur un banc, sourire aux lèvres, avec des sacs de magasins de luxe. En légende, l'ancien athlète écrit : "Sam et moi tranquilles sur un banc à Forte deu Marmi, en Italie. Les fans ont commencé à faire la queue pour prendre des photos avec nous." Un cliché de star qui aurait pu passer inaperçu si une personnalité italienne ne l'avait pas détourné.

Luca Bottura, présenté tantôt comme un journaliste, tantôt comme un comédien, partage la photo sur Facebook deux jours plus tard et l'accompagne de la mention suivante : "L'argent de Boldrini à Forte dei Marmi leur sert à faire leur shopping chez Prada avec nos 35 euros. Partagez si vous êtes scandalisé." Luca Bottura fait référence à Laura Boldrini, présidente de la Chambre des députés d'Italie, et aux 35 euros prélevés aux contribuables italiens pour venir en aide aux réfugiés.

Les internautes, qui ne reconnaissent pas les deux stars, s'emballent: la photo engrange plus de 3.000 réactions et est repartagée pas moins de 2.000 fois. En parallèle, certains reprennent le cliché, s'indignant à leur tour sans reconnaître Samuel L. Jackson et Magic Johnson.

Une "provocation" intentionnelle, selon l'auteur du meme

Dimanche 20 août, Luca Bottura se fend d'un nouveau message sur Facebook. Il prétend qu'il ne s'agissait aucunement d'une méprise de sa part, mais d'une "provocation" qui a roulé ses abonnés: "Je peux faire quelques statistiques, se réjouit-il. La première : 40 % ont compris la provocation, 30 % se sont vraiment indignés (surtout parmi ceux qui ont fait circuler la photo sans connaître la source) et 20 % ont cru que c'était vraiment un meme raciste et que je n'avais pas reconnu Samuel Jackson et Earvin 'Magic' Johnson."



Les deux principaux intéressés n'ont pas encore réagi à ce détournement de leur image, qu'il s'agisse d'une expérience sociologique ou d'un peu d'inculture mal assumée. Depuis l'incident, Magic Johnson continue à documenter ses vacances sur Twitter, visiblement peu troublé.



Had two friends following us this morning on our way to Sardinia. Aren't they beautiful? pic.twitter.com/mw9PbS3qEV — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 21 août 2017