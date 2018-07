Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

Attention, si vous n'avez pas encore vu Solo : A Star Wars Story et que vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite du texte est remplie de spoilers. Vous voilà prévenu(e)s.



C'est une révélation de taille que nous offre la fin de Solo : A Star Wars Story. Alors que Han (Alden Ehrenreich) et Chewbacca partent arrêter Beckett (Woody Harrelson), qui les a trahis, Qi'ra (Emilia Clarke) prend contact avec le dirigeant de l'Aube écarlate, le syndicat du crime dans lequel elle a été enrôlée par Dryden Vos (Paul Bettany). Dans le film, ce dernier explique qu'une force supérieure dirige le Syndicat, sans donner plus de détails sur son identité.

Et quelle surprise de voir apparaître Dark Maul sous la forme d'un hologramme ! Le Seigneur Sith est, en effet, censé être mort dans La Menace Fantôme (l'épisode 1) pendant son combat contre Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Comment se peut-il qu'il soit de nouveau à l'écran, sachant que son décès remonte des années avant Solo : A Star Wars Story ? Le réalisateur Ron Howard a-t-il commis une bourde ? On vous explique tout.

En réalité, Dark Maul a survécu

Pour la plupart des fans Star Wars, Dark Maul est mort sur Naboo (épisode 1). Mais, l'histoire du Seigneur Sith et disciple de Palpatine ne s'arrête pas là. Il fait son grand retour en 2008, 9 ans après La Menace Fantôme dans la saison 4 de la série animée Star Wars : Clone Wars. On y apprend qu'il a été sauvé par son frère Savage Opress, qui lui a fait construire des jambes en métal. L'apprenti Sith n'a alors qu'une idée en tête : se venger de Kenobi.

Il continue sa formation pour devenir un Maître du Côté Obscur. Il prend alors son frère comme apprenti. Mais, leur plan échoue et Dark Maul se réfugie sur sa planète d'origine Dathomir, où il devient un personnage central de la pègre intergalactique. C'est d'ailleurs sur Dathomir qu'il demande à Qi'ra de le rejoindre dans Solo.



Avant de vraiment mourir des années plus tard

Dark Maul fait de nouveau son grand retour sur le petit écran dans Star Wars : Rebels, l'autre série animée de la saga qui se déroule entre les épisodes 3 et 4. Il est présent à la fin de la saison 2, puis dans quelques épisodes de la saison 3, diffusée en 2015. Cette fois, il essaye de manipuler Ezra, le héros de Star Wars : Rebels, pour qu'il rejoigne le Côté Obscur et devienne son apprenti. Là aussi, son plan échoue.



Mais entre temps, Maul apprend que Kenobi se trouve sur la planète Tatooine. Il s'y rend pour affronter une nouvelle (et dernière) fois l'ancien apprenti de Qi-Gon Jinn (Liam Neeson). Un duel au sabre laser qui se conclut par la mort du Sith, la poitrine transpercée par les coups de sabre laser d'Obi-Wan.

Pourra-t-il donc réapparaître au cinéma ?

Le retour de Dark Maul au cinéma pourrait donner quelques frissons aux fans de Star Wars. Et selon le calendrier des prochains films de la saga, le Sith pourrait être au casting du spin-off consacré à Obi-Wan Kenobi, attendu pour 2020. On pourrait donc y voir le retour de Maul grâce à son frère Savage Opress comme dans Clone Wars et sa véritable mort sur Tatooine comme dans Rebels. Si cette théorie est la bonne, l'intrigue du spin-off de Kenobi devra se déroule entre La Revanche des Sith (épisode 3) et La Guerre des Étoiles (épisode 4).



Dark Maul pourrait aussi être au casting de la suite de Solo : A Star Wars Story. En effet, Alden Ehrenreich aurait signé au total pour trois films consacrés au célèbre contrebandier, comme il l'a confié dans une interview pour le magazine Esquire. L'occasion de retrouver Qi'ra et de savoir ce que lui réserve Maul comme mission sur Dathomir. Mais, ses prochains films ne verront le jour que si Solo est un succès au box-office.