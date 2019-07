publié le 21/04/2019 à 10:00

Depuis le 1er avril, les fans Marvel peuvent compter les "dodos" qui les séparent d'Avengers 4. Suite du traumatisant Avengers : Infinity War, conclusion d'une saga qui aura duré 10 ans au cinéma, le film sera enfin dévoilé le 24 avril 2019 en France.

Si les bandes-annonces ont déjà montré pas mal d'images fortes, il faut rester vigilants. En effet, les frères Russo ont avoué que certaines scènes des trailers sont fausses et qu'on ne les verra pas dans les films. De quoi augmenter l'impatience des fans à l'approche de la sortie, et les créations de nouvelles théories sur Thanos et le voyage dans le temps.

En attendant de découvrir le fin mot de l'histoire et de pleurer à chaudes larmes pendant 3 heures et 2 minutes (vous avez bien lu, Avengers 4 sera le film Marvel le plus long du MCU), nous avons fait le classement des 6 moments les plus attendus du film.

1. La résurrection des héros et des héroïnes

Faut-il vraiment développer ce point ? Avengers : Infinity War a brisé le cœur des milliers de fans dans le monde. Comment oublier le "Mr Stark, je ne me sens pas bien ?" où les dernières paroles de tous les disparus tombés en poussières ?

2. Les retrouvailles entre Captain America et Iron Man

Après leur bataille et leur séparation dans Captain America : Civil War, (en 2016) Iron Man et Captain America, les deux anciens leaders des Avengers, se retrouvent enfin dans la dernière bande-annonce d'Avengers 4. Un moment très attendu par les fans Marvel.

Dans le trailer, l'heure est trop grave pour ressasser les querelles du passé. "Tu as confiance en moi ?", demande Tony Stark à Steve Rogers qui répond par l'affirmative. Leur réconciliation est scellée par une poignée de main, le tout sur la musique d'Alan Silvestri. On a hâte d'en voir plus !

3. La défaite de Thanos

Avec toutes les fuites supposées d'Avengers 4, les fans ont déjà de nombreuses infos sur le retour de Thanos. Nouvelle armure, nouvelle arme, retraite sur une planète appelée "Le Jardin", le mystère commence à se désépaissir. Mais, il reste encore le plus important à découvrir : comment les Avengers vont réussir à venger leurs disparus, contre le Titan toujours porteur du Gant de l'Infini ? On ne le saura que le 24 avril 2019, mais une scène que tout le monde attend c'est bien la défaite du Titan.

4. L'arrivée de Captain Marvel

Des mois que Marvel Studios nous teasent l'arrivée de Carol Danvers chez les Avengers. La scène post-générique de Captain Marvel et les quelques secondes de teasers en ont donné un aperçu.



Carol Danvers est l'une des clefs de la victoire des Avengers contre Thanos dans Endgame. Son corps est imprégné de la puissance du Tesseract, aka la Pierre de l'Espace, aka une des six Pierres de l'Infini. Aucune héroïne, ni héros du MCU ne détient ses capacités d'une Pierre de l'Infini, ce qui place Captain Marvel tout en haut du panthéon des super-héros. Ce qui promet des scènes de batailles exceptionnelles, mais aussi des moments plus légers, comme lorsque Thor teste Captain Marvel avec Stormbreaker.

5. Le retour de Hulk

Depuis son premier combat contre Thanos dans Avengers : Infinity War, Hulk a préféré ne plus réapparaître. Les frères Russo ont expliqué qu'Hulk ne revient pas pour laisser Banner se débrouiller seul.



Reste à savoir ce qu'il nous réserve pour ce retour et comment se passeront ses retrouvailles avec Black Widow, qu'il n'a pas vu depuis des années. Natasha pourrait d'ailleurs être la seule personne capable de parler à Hulk, contrairement à Banner.

6. Et celui d'Hawkeye-Ronin

La dernière fois que vous avez vu Hawkeye, c'était en 2016 dans Captain America : Civil War. Dans Avengers : Infinity War, on apprend qu'il a signé un accord avec le gouvernement américain qui lui permet de vivre sous les radars avec sa famille, malgré son ralliement à la fronde de Captain America.



Notre archer réapparaît enfin dans le teaser d'Avengers 4 avec un katana, une nouvelle coupe et un énorme tatouage sur le bras. À priori (comme les frères Russo n'ont rien confirmé), Hawkeye est devenu Ronin, un "samouraï sans maître". Son retour au bercail est donc attendu par les fans, qui sont impatients de découvrir ce qui a bien pu arriver à Clint Barton pour le forcer à quitter les États-Unis et trancher des Yakuza au Japon.