publié le 07/03/2019 à 13:50

Samuel L. Jackson s'est-il fait taper sur les doigts par Marvel parce qu'il a spoilé Avengers 4 ? La question est légitime. Deux semaines après avoir révélé que Captain Marvel peut voyager dans le temps et donc détruire Thanos, l'interprète de Nick Fury fait machine arrière.





"J'ai tout inventé. Je n'ai dit qu'une fois qu'elle peut voyager dans le temps. C'était juste un écran de fumée. En réalité c'était une erreur [de dire qu'elle peut voyager dans le temps], nous étions fatigués, c'était la fin de la journée, il y avait plein de monde sur le tournage... Ils [la production] invitent des journalistes sur le tournage alors que nous travaillons toute la journée. On nous demande de faire une pause et d'aller répondre à des questions sans raison", explique l'acteur dans sa déclaration rapportée par CinemaBlend.



Une confession qui aura de quoi agiter la communauté Marvel. Cette capacité à voyager dans le temps aurait pu être la clef de la victoire des Avengers contre Thanos dans Avengers 4. Les survivants auraient pu récupérer les 6 Pierres de l'Infini avant le Titan fou et empêcher sa terrible Décimation. Mais, gardons espoir puisque Captain Marvel reste la plus puissante des Avengers.

A-t-il brouillé les pistes ?

Il faudra attendre la sortie d'Avengers 4, le 24 avril 2019, pour savoir si Samuel L. Jackson a raconté des salades sur le pouvoir de Captain Marvel lié au voyage dans le temps. Marvel Studios a très bien pu demander à l'acteur de brouiller les pistes avant la sortie du film, dont l'intrigue officielle est encore tenue secrète. Attention, la suite du texte contient des spoilers sur Captain Marvel !



Dans tous les tous cas, Captain Marvel a vraisemblablement un pouvoir lié au temps. Dans la scène post-générique, où elle arrive au QG des Avengers, la super-héroïne n'a pas vieilli alors que plus de dix ans séparent son aventure avec Fury, de celle qui l'attend contre Thanos dans Avengers 4.



Et, sa puissance étant liée au Tesseract, une des six Pierres de l'Infini, qui sont les objets les plus puissants de l'univers Marvel, Carol Danvers pourrait très bien voyager dans le temps. Affaire à suivre...