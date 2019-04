publié le 11/04/2019 à 19:32

Les jouets Avengers 4 sont-ils en train de spoiler les fans Marvel ? C'est bien ce qu'on peut en déduire après de nombreuses révélations sur le forum Reddit. Récemment, un internaute aurait trouvé la clef de la victoire des Avengers contre Thanos, dans un rayon de magasin de jouets. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Comment les Avengers survivants vont-ils vaincre Thanos dans Avengers 4 ? Depuis plus d'un an, les cerveaux des fans Marvel turbinent à plein régime pour trouver la solution. Voyage dans le temps, arme secrète... Et si la solution se trouvait du côté du génie de Tony Stark ? C'est bien ce qu'indique un jouet Hasbro repéré par un internaute sur Twitter, le 9 avril 2019. C'est un nouveau Gant de l'Infini avec des pièces rouges et dorées de l'armure d'Iron Man.

Qu'en déduire ? Ce pourrait être un nouvel indice pour le voyage dans le temps. Les Avengers vont mettre la main sur les Pierres de l'Infini en retournant dans le passé et empêcher ainsi Thanos de toutes les récupérer. Mais une fois de retour dans le présent, ils vont découvrir que le Gantelet est hors d'usage. Les fans avaient déjà repéré la détérioration du gant après la Décimation à la fin d'Avengers : Infinity War et dans l'une des bandes-annonces d'Avengers 4.

@ManaByte is this confirmation of the Stark Gauntlet theory? Is this fake? I’d guess the latter. pic.twitter.com/M0zLq74M9B — Slightly Angry Lugia (@SlightlyLugia) 9 avril 2019

Iron Man va-t-il se sacrifier pour sauver l'univers ?

Tony Stark est un génie de la technologie. Il n'y qu'à voir toutes les évolutions de son costume depuis sa première aventure en 2008 pour s'en rendre compte. Cette histoire de Gant de l'Infini Stark n'est donc pas tirée par les cheveux. Et on imagine très bien Iron Man décidant de se sacrifier pour sauver l'univers. Mais, comme il n'est pas un être surnaturel comme Thanos (un Éternel), le pouvoir des Pierres peut le tuer.

On a un aperçu du pouvoir destructeur d'une Gemme de l'Infini sur un humain dans Les Gardiens de Galaxie lorsque Star-Lord s'empare de la Pierre du Pouvoir. Sa peau commence à se désintégrer, mais étant en réalité un demi-Céleste (son père est Ego, la planète vivante), il survit.

Un autre indice montrerait qu'Iron Man va se sacrifier pour sauver l'univers. Dans l'une des affiches d'Avengers : Infinity War, il adopte une position christique, protégeant ses camarades de Thanos. Un être qu'il déteste, responsable de son stress post-traumatique depuis l'attaque de New York. "Tu es ma seule malédiction", répond d'ailleurs Tony au Titan dans Infinity War. C'est une revanche personnelle pour Iron Man. Il veut en finir. Venger Peter Parker alias Spider-Man, son fils de substitution qu'il n'a pas pu protéger comme tous ses camarades réduits en poussières.

La position christique d'Iron Man dans l'affiche d'"Avengers : Infinity War" Crédit : Marvel Studios

Plus encore, cette théorie coïnciderait avec un autre supposé spoiler dévoilé par un ours en peluche à l’effigie de Thanos. La peluche prononce en effet une réplique du Titan encore jamais entendue : "J'avais tout le pouvoir à ma portée. Comment faites-vous (ou fais-tu) cela ?" et la partie la plus intrigante : "Vous n'avez (ou tu n'as) pas le pouvoir de manier les Pierres de l'Infini". Il pourrait s'adresser à Tony Stark, qui porte son propre Gant armé des Pierres et qui effectivement, n'a pas assez de puissance pour supporter de tels pouvoirs cosmiques.

On peut imaginer que Thanos prononce ces phrases, mais que Tony parvient à claquer des doigts et annule tous les effets du "snap" d'Infinity War. Son corps se désagrégerait ensuite après avoir été imprégné des pouvoirs des Pierres, alors que ressuscitent les disparus. Une scène atroce pour les fans, mais un noble sacrifice.