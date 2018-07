publié le 27/03/2018 à 18:03

Le prochain film Avengers : Infinity War ne parlera que d'une chose : des Gemmes de l'Infini. Ces six petites pierres précieuses surpuissantes et convoitées par le grand méchant de ces prochains films, le redoutable et redouté Thanos et son fameux Gant de l'Infini.



L'objectif de l'alien violet est simple : devenir un Dieu vivant en possédant les six joyaux qui lui permettraient de contrôler chaque parcelle de l’univers : la réalité, le temps, les esprits, etc. Ces Gemmes de l'Infini sont apparues dans les différents films Marvel sortis ces 10 dernières années et Avengers : Infinity War promet de rassembler les pièces du puzzle.

Rien de plus normal de faire une communication dans ce sens avec un lot d'affiches thématiques. Marvel a dévoilé cinq nouveaux posters pour mettre en avant ses super-héros. On peut cependant remarquer quelques choix étranges.

Des Gemmes mélangées et deux mystères

Chaque affiche choisit une couleur et donc une Pierre de l'Infini. Il serait logique de penser que les héros de ces affiches auront un rôle prépondérant à jouer dans la défense ou la récupération de cette même Pierre. Pourtant, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), qui possède la Pierre du Temps (verte) dans son amulette, l'Œil d'Agamotto, n’apparaît pas dans l'affiche couleur émeraude. La Pierre du Temps semble rassembler Black Widow, Black Panther et sa fidèle Okoye ainsi que Hulk. Pour ce dernier, il y a au moins une logique avec le code couleur.

Doctor Strange est en effet présenté dans l'affiche rouge (lié à la Pierre de la Réalité) aux côtés d'Iron Man, de Spider-Man et de Wong. Cette pierre écarlate était pourtant partie intégrante de l'univers de Thor puisqu'elle est révélée dans Thor : Le Monde des Ténèbres. Mais le dieu nordique campé par Chris Hemsworth n'apparaît que sur l'affiche violette liée à la Pierre de Pouvoir avec les Gardiens de la Galaxie... Les Pierres, les héros et les univers se mélangent.



En résumé, Infinity War rebat les cartes. Et il semblerait bien que ces affiches veulent démontrer une chose : ce ne sont pas les super-héros qui ont déjà manipulé telle ou telle Gemme qui devront s'en charger dans ce prochain Avengers. Deux mystères restent entiers : où est la Pierre orangée de l'Âme ? Et où est Hawkeye ?