"Avengers 4" : la suite d'"Infinity War" pourrait être le plus long des films Marvel

publié le 09/11/2018 à 17:26

Thanos est (pour l'heure) le plus grand méchant du Marvel Cinematic Universe (MCU) et il a réussi à décimer la moitié de l’univers à l'issue d'Avengers: Infinity War. C'est dire s'il ne plaisante pas. Pour contrecarrer ce géant violet armé du gantelet de l'Infini, il faudra une excellente stratégie des super-héros Marvel... et trois bonnes heures.



Le co-réalisateur de la suite, Avengers 4, Joe Russo a révélé ce détail lors d'une discussion sur Instagram alors qu'il parlait d'un bar qu'il allait ouvrir à Los Angeles. "La durée du film Anvengers 4 est en ce moment de 3 heures. Nous allons voir si ça tient comme ça", a-t-il précisé.

"Nous sommes à la moitié du processus de montage et nous avons à peine commencé à nous attaquer aux effets spéciaux, continuait-il. Il y a plus de 3.000 scènes avec des fonds verts et des incrustations dans le film. Ça demande un temps fou et beaucoup d’énergie. Nous avons aussi à peine débuté le travail sur la bande sonore avec Alan Silvestri."

Pour l'heure c'est Infinity War qui détenait le record du film le plus long de la franchise Marvel avec 2 heures et 40 minutes. Reste à savoir si la suite - dont le nom est toujours secret - sera au final plus courte ou plus longue. Il faudra attendre 2019 et les prochaines interviews liées aux trailers pour en avoir le cœur net.