publié le 24/02/2018 à 08:00

Il va y avoir du changement pour Avengers : Infinity War. Après les nouvelles apparences de Captain America et Black Widow, c'est au tour d'Iron Man / Tony Stark de dévoiler sa nouvelle armure. On a pu en avoir un rapide aperçu dans le teaser du film diffusé lors de la finale du Super Bowl, il y a quelques semaines. L'image est rapide, mais à de quoi attiser la curiosité des fans. Les aficionados ont pu reconnaître une de ses armures déjà dévoilées dans les comics. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Comme on a pu le voir dans le dernier teaser d'Avengers : Infinity War, Iron Man possède une armure qui se matérialise directement sur son corps. Auparavant (Captain America : Civil War), il pouvait la porter en actionnant un bouton sur sa montre. Dans Infinity War, on dirait que l'armure va prendre forme dès que Tony Stark en a l'envie ou le besoin. Elle serait ainsi directement liée à ses pensées.



Dans les comics, les lecteurs et lectrices ont déjà croisé un tel attirail. Elle apparaît depuis 2015 dans la série consacrée à Iron Man. Qu'apporte-t-elle au super-héros ? Et surtout, sera-t-elle efficace face à Thanos ? On vous en dit plus.

L'armure "Prime Armor"

On le sait, Tony Stark est un maître de la technologie. Depuis Iron Man, qui va fêter ses dix ans le 30 avril prochain, il a dévoilé des armures de plus en plus développées. Et pour Avengers Infinity War, les frères Russo, qui réalisent le film, ont décidé d'adapter la Prime Armor. Elle répond directement aux commandes mentales de Tony grâce à la nanotechnologie. La Prime Armor peut prendre des modèles différents, comme la Hulkbuster qu'on voit aussi dans la bande-annonce et s'adapter à tous les combats que doit mener le héros. Vous vous en douter, Iron Man possède ainsi une panoplie de nouvelles armes, dont un rayon surpuissant qui provoque une explosion d'énergie.

La "Prime Armor" se matérialise directement sur le corps de Tony Stark Crédit : Marvel Comics

Sera-t-elle assez résistante face à Thanos ?

C'est la question que doivent se poser les fans Marvel. Car, le titan Thanos, qui devrait récupérer une partie des Pierres de l'Infini qu'il convoite depuis Avengers, est un adversaire de taille. Qu'on se rassure, la Prime Armor peut résister à de puissantes explosions d'énergie qui peuvent détruire des bâtiments. Elle empêche aussi à quiconque de la traverser, comme pourrait le faire Vision grâce au pouvoir de la Pierre d'Esprit [dans Civil War, on le voit passer à travers le mur de la chambre de Scarlet Witch].



Parmi ses autres atouts, on note aussi que la Prime Armor aide Tony à être invisible aux yeux de ses agresseurs grâce à un mode de camouflage. Et en cas de dommages, l'armure éclate pour laisser Tony s'en extraire sans difficulté. Son bracelet se charge alors de le transporter dans un endroit sûr. De quoi faire face à de nombreuses attaques de la part de Thanos, même si les frères Russo ont annoncé que les héros et héroïnes vont "souffrir" dans ce film...