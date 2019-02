publié le 04/02/2019 à 07:43

La recette est toujours la même et l'Amérique ne manquerait ce spectacle pour rien au monde. Le Super Bowl de 2019 qui s'est joué dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 février avait tous les ingrédients nécessaires : la victoire des Patriots, des bandes-annonces cinq étoiles et un scandale de téton.



Adam Levine, le leader de Maroon 5, a en effet créé une polémique pendant le show de la mi-temps, en terminant son concert torse nu. De leurs côtés, les fans Marvel ont pu se régaler avec deux nouveaux teasers d'Avengers 4 et de Captain Marvel. La tension n'a jamais été aussi forte pour les Avengers, à quelques semaines de la sortie d'Avengers : Endgame, le 24 avril 2019.



Game of Thrones n'a pas dévoilé de bande-annonce, mais une publicité enflammée pour Bud Light, en récréant quelques scènes emblématiques des précédentes saisons.

1. Le nouveau teaser d'"Avengers 4"

> Avengers : Endgame - Spot TV (VOST)

Faut-il encore douter qu'Avengers : Endgame va faire un carton au cinéma ? Suite d'Avengers : Infinity War, dont la fin cataclysmique a brisé le cœur des fans Marvel, le nouveau film des frères Russo a dévoilé de nouvelles images pendant le Super Bowl 2019. Un cadeau un peut court de la part de Marvel mais suffisant pour faire saliver. On y voit les super-héros survivants du claquement de doigts de Thanos se préparer à la bataille avec une phrase qui symbolise leur engagement : "Certains renoncent, mais pas nous".

2. Les Patriots et Tom Brady entrent dans l'histoire

Les New England Patriots ont remporté la 53e édition du Super Bowl face aux Los Angeles Rams, dans la nuit de dimanche 3 au lundi 4 février à Atlanta sur le score de 13-3. Un sixième couronnement pour la franchise située près de Boston, qui rejoint au palmarès des équipes les plus titrées les Steelers de Pittsburgh, et devient l'une des meilleures équipes de l'histoire.

Comme d'habitude, l'entraîneur Bill Belichick a su préparer son équipe pour un rendez-vous dont elle a l'habitude. Et comme d'habitude, il a pu compter sur celui qui ressemble à un potentiel meilleur joueur de tous les temps, le quaterback Tom Brady. À 41 ans, le gendre idéal est devenu le seul joueur a remporter six trophées du Super Bowl, et ce en seulement neuf participations.

3. Le teaser boosté de "Captain Marvel"

> Captain Marvel - Spot TV (VOST)

Marvel Studios et Disney ont profité du Super Bowl pour diffuser un nouveau teaser du film, attendu dans les salles françaises le 6 mars 2019. Une trentaine de secondes d'images balancées sur un son survitaminé et surtout trois mots : "Higher, further, faster" ("plus haut, plus loin, plus vite"). Inspirés de la devise olympique, ils semblent être le mantra de Carol Danvers.



Pilote de l'US Air Force, Carol Danvers change complètement d'univers après un accident d'avion. Elle se retrouve dotée de pouvoirs phénoménaux et membre de la Starforce, l'élite militaire Kree. Mais, sa mémoire effacée commence à resurgir au fur et à mesure de l'aventure et son retour sur Terre, aux côtés des agents du S.H.I.E.L.D Nick Fury et Sam Coulson.

4. Le show de Maroon 5 (et le scandale) pour la mi-temps

> Maroon 5 FULL Super Bowl LIII Halftime Show ft. Travis Scott & Big Boi

Décidément, Maroon 5 aura marqué le Super Bowl 2019 par deux polémiques. D'abord, en refusant de donner la traditionnelle conférence de presse avant la compétition. Mais surtout avec le "nipplegate" (scandale du téton) d'Adam Levine. Le chanteur emblématique du groupe a en effet réalisé un petit strip-tease pendant le show. Il termine torse nu, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont critiqué le chanteur, qui n'a pas été (encore) sanctionné par la NFL, comme cela avait été le cas pour Janet Jackson en 2004. La chanteuse, avait alors dévoilé par accident un bout de téton lors d'un mouvement de danse, ce qui avait provoqué le scandale du "nipplegate".

5. Les premiers "pom-pom boys" de la compétition

C'est une première dans l'histoire du Super Bowl : deux pom-pom boys, Napoleon Jinnies et Quinton Peron, ont rejoint l'équipe des Los Angeles Rams. Si on a déjà vu des hommes dans les équipes de pom-pom girls, Napoleon Jinnies et Quinton Peron sont les premiers à avoir exécuté la même chorégraphie que leurs coéquipières. Ils portaient un pantalon blanc, un maillot bleu et jaune, mais pas les célèbres pom-pom.

Meet Quinton Peron (@Qperon) and Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies), the first two male cheerleaders who have ever performed at the #SuperBowl pic.twitter.com/Ejy6opOt02 — Variety (@Variety) 4 février 2019

6. La publicité enflammée de "Game of Thrones"

> Game of Thrones X Bud Light | Official Super Bowl LIII Ad | Extended Version | HBO

La vidéo démarre lors d'un tournoi de joutes, comme le Tournoi de la Main dans l'épisode 5 de la saison 1. Loras Tyrell remporte le combat contre Gregor Clegane, alias la Montagne. Le super-soldat de Cersei Lannister est d'ailleurs bel et bien de retour dans son armure dorée et son casque qui lui cache le visage.



La suite de la pub recrée la mort du Prince Oberyn (saison 4), justement lors d'un duel contre la Montagne. Certains retrouveront facilement la référence à cette scène dans la pub : le hurlement d'Ellaria Sand lorsque la Montagne explose le crâne de son bien-aimé. La publicité de Bud Light se termine ensuite d'une manière grandiose.