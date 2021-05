Marvel : que révèlent les premières images du film "Eternals" de Chloé Zhao ?

publié le 05/05/2021 à 20:35

La phase 4 du MCU (Univers cinématographique Marvel) commence enfin à dévoiler de nouvelles images. Après les nombreuses bandes annonces de Black Widow, maintes fois repoussé à cause de la pandémie, Eternals, premier film Marvel dirigé par une réalisatrice oscarisée, Chloé Zhao, nous en dit plus sur son univers.

Dans une vidéo du 3 mai dernier, qui a dû donner des frissons, voire des larmes aux fans Marvel, le studio de la Maison des Idées a en effet glissé un court teaser d'Eternals, attendu dans les salles, si tout va bien, pour novembre 2021. Pendant le Comic Con Experience au Brésil de décembre 2019, de premières images des Éternels, tout comme des informations sur l'intrigue avaient été dévoilées. Comme le rapporte par le média américain Collider, la réalisatrice Chloé Zhao a expliqué que le film "explorerait ce qu'être humain veut dire pour nos héros et héroïnes qui sont immortels".

De son côté, Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, avait précisé que le film se déroulerait sur 7.000 ans et que les personnages vont traverser plusieurs époques. Que nous apportent les nouvelles images sur ce film attendu et dont le casting ne peut que réjouir les fans de Game of Thrones ? Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Mais d'abord, qui sont les Éternels ?

De gauche à droite : Kingo (Kumail Nanjiani), Sprite (Lia McHugh), Circé (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Thena (Angelina Jolie) et Gilgamesh (Dong-Seok Ma) Crédit : Capture d'écran YouTube

Les aventures des Éternels se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou encore des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre. Ils créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos. Dans les comics The Eternals, on compte plus d'une soixantaine d'Éternels.

Pour son film, la réalisatrice Chloé Zhao a décidé de suivre l'histoire de 10 d'entre eux : Ikaris (Richard Madden), le premier Éternel, Kingo (Kumail Nanjiani), samouraï et star de cinéma, Makkari (Lauren Ridloff) l'Éternel rapide, Phastos (Brian Tyree Henry) l'ingénieur, Ajak (Salma Hayek), la proche des Célestes qui est la seule des Éternels à pouvoir communiquer avec eux, Sprite (Lia McHugh), l'Enfant, Gilgamesh (Dong-Seok Ma), le colosse, et Thena (Angelina Jolie), la guerrière.

Circé dans un triangle amoureux ?

Gemma Chan va incarner Circé. Dans un entretien pour Vanity Fair Italy, voici ce que l'actrice a décidé de révéler sur son héroïne : "Circé est l'une des aliens possédant le plus d'affinité avec les humains et, évidemment, elle est impliquée dans deux histoires d'amour. Une nouveauté absolue au sein des événements Marvel et l'une des raisons qui m'ont attiré vers ce projet." L'héroïne devrait partager ce triangle avec Black Knight (Kit Harington) et Ikaris. Dane Whitman-Black Knight, le Chevalier Noir possédant une épée magique et une amure inoxydable. Enfin, Barry Keoghan va incarner Druig, le cousin d'Ikaris qui possède entre autre le pouvoir de la télépathie.

Gemma Chan incarne Circé Crédit : Capture d'écran YouTube

Une bataille dans la cité de Babylone

Dans cette scène, nos héros et héroïnes se trouvent devant la porte d'Ishtar, l'une des huit portes de la cité intérieure de Babylone. Le sol et le char fracassé, sans parler d'un côté détruit de la porte, montrent que nous sommes au cœur d'une bataille. Contre qui et à quelle période ? Le mystère est encore total.

Une partie des Éternels devant la porte d'Ishtar Crédit : Capture d'écran YouTube

On remarque qu'ils portent leurs tenues d'Éternels, contrairement à l'image précédentes où ils sont habillés en civils. Selon le média américain Screen Crush, les Éternels du film ignorent tout de leur histoire et vont devoir retrouver leur mémoire pour sauver notre monde, bouleversé après le Snap et le Blip des précédents films.

En déclarant : "Nous sommes ceux qui avons tout changé", Circé pourrait révéler à ses compagnons qu'ils sont derrière les plus grands évènements historiques de la planète, grâce à leurs pouvoirs cosmiques et leurs immortalités.