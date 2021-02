"Game of Thrones" : Kit Harington et Rose Leslie parents d'un petit garçon

publié le 17/02/2021 à 16:37

Rose Leslie et Kit Harington, couple emblématique de Game of Thrones, mariés depuis 2018, sont parents d'un petit garçon. Ils ont été photographiés dans les rues de Londres, le 16 février dernier, avec leur enfant, comme le publie le média américain Page Six.



Le représentant de Rose Leslie et Kit Harington a confirmé à Page Six que le couple est parent d'un petit garçon et qu'ils sont "très très heureux". Les fans de Game of Thrones peuvent donc s'exclamer : "The King in the North" (Le Roi du Nord) en hommage à la série de HBO, puisque Jon Snow, le personnage joué par Kit Harington, est proclamé roi.

Rose Leslie avait confirmé sa grossesse en septembre dernier, lors d'une séance de photos pour le magazine Make Magazine. L'actrice n'avait cependant pas spécifié la date de son accouchement, ni le genre du bébé. Le couple, discret sur sa vie privée, n'a donc pas encore annoncé officiellement le prénom du petit garçon, ni la date de sa naissance.