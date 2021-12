"The Witcher" (Netflix) : le récap' indispensable avant de commencer la saison 2

Ciri (Freya Allan), Geralt (Henry Cavill) et Yennefer (Anya Chalotra) dans "The Witcher"

Chouette ! The Witcher est de retour sur Netflix. La saison 2 de la série de fantasy avec Henry Cavill sera disponible dès le 17 décembre sur la plateforme de streaming. Un cadeau de Noël avant l'heure. Mais... avez-vous toujours l'intrigue bien en tête ? Vous avez probablement bingé les 8 épisodes de la saison 1 en décembre 2019 et ces deux années de pandémie ont pu avoir raison de votre mémoire...

Alors certes, notre conseil premier serait de vous offrir une petite session rediff' en regardant une nouvelle fois cette saison 1 avant d'enchaîner sur cette saison 2. À raison d'un épisode par jour, vous pouvez y arriver tranquillement et revivre pleinement les aventures de Geralt, Yennefer et Ciri. Mais nous savons aussi que vous n'avez pas forcément le temps.

Si vous ne vous souvenez plus que de la chanson Toss A Coin To Your Witcher, de l'image d'Henry Cavill dans un bain ou de la grande séance de barbecue magique organisé par Yennefer en fin de saison... Voici de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous concentrer les enjeux narratifs de la série.

1. Où est Yennefer ?

Dans l'épisode final lors de la bataille de Sodden Hill contre l'armée de Nilfgaard, Yennefer sauve ses compagnons en déchaînant son "chaos intérieur", comme le lui conseille Tissaia de Vries (MyAnna Buring). Yennefer brûle tout sur son passage, sauf la magicienne qu'elle protège des flammes. L'armée ennemie est réduite en cendres, alors que Yennefer hurle depuis sa colline. Une fois la paix retrouvée, l'héroïne est introuvable. S'est-elle enfuie, grièvement blessée après cet ultime effort magique ? A-t-elle été consumée par son propre pouvoir ? On a vu dans les trailers de la saison 2 que la sorcière aux yeux violets était de retour... mais elle ne semble pas en très bonne forme.

2. Geralt a-t-il été sauvé par sa mère ?

La sorcière qui sauve Geralt, mordu par une créature maléfique Crédit : capture d'écran Netflix

Entre la vie et la mort après avoir été mordu par une Goule, Geralt est recueilli par un marchand. En plein délire où il voit Yennefer, Renfri et a des flashbacks de son enfance, il est soigné par une sorcière. On ignore si c'est la réalité ou encore un délire après la potion qu'il boit sur le chariot du marchand, censé le guérir du venin de la morsure. Cette dame semble bien être Visenna, la mère de Geralt qui l'a abandonné quand il était enfant pour qu'il devienne un Sorceleur.

Geralt interdit d'ailleurs à sa mère de l'appeler par son prénom, qui a été choisi par Vesemir, son maître Sorceleur. Notre héros est en colère contre celle qui l'a jeté en pâture à Vesemir, qui l'a torturé pour qu'il devienne un Sorceleur... Quand il reprend ses esprits, la sorcière a disparu et on ignore si la mère de Geralt a effectivement sauvé son fils. La saison 2 devrait d'ailleurs nous permettre d'en savoir plus sur Vesemir et les autres sorceleurs puisque Geralt et Ciri vont se rendre dans la forteresse qui abrite les derniers chasseurs de monstres.

3. Quel était le dernier vœu de Geralt ?

L'amour entre le sorceleur et la sorcière est-il véritable ou artificiel ? Rappelez-vous de l'épisode dans lequel Geralt rencontrait Yennefer pour la première fois. Un épisode entièrement centré sur un génie avec ses trois vœux. Geralt de Riv est le maître de cette créature et, dans la version Netflix, Geralt fait un bien piètre usage de ses vœux. Il demande d'abord à "avoir la paix" alors que Jaskier bavarde à ses côtés ce qui cause le mutisme du barde. Puis il souhaite qu'un garde "explose". Pour son troisième et dernier vœu, on voit le Sorceleur chuchoter son souhait alors que Yennefer s'apprête à être tuée par le djinn.

Il y a plusieurs conséquences certaines du souhait : Geralt et Yennefer ont été protégés du djinn et de sa vengeance puisqu'ils ont survécu au départ du génie. Geralt s'est aussi "condamné" à la sorcière brune et les destins des deux personnages semblent désormais liés. Les fans ont établi plusieurs théories sur la question. Geralt aurait souhaité que Yennefer et lui aient un enfant ensemble. Ce souhait aurait l’avantage de lier Ciri (l'enfant-surprise de Geralt), Yennefer et Geralt, de donner à la sorcière ce qu'elle veut, de garantir la présence de celle-ci auprès de notre héros et de les protéger du djinn.

4. Quels sont les pouvoirs de Ciri ?

Comme son arrière-grand-mère et sa mère Pavetta (Gaia Mondadori), Ciri a hérité de pouvoirs. Cependant, il est encore difficile de savoir ce qu'ils sont précisément. On arrive à voir qu'ils sont provoqués quand l'héroïne est apeurée. Lorsqu'elle est enlevée par le soldat de Nilfgaard dans l'épisode 1, elle se met à hurler. Son cri strident, comme celui de sa mère, fait tomber son kidnappeur et lui permet de s'échapper.

Dans un autre épisode où elle est attaquée par les garçons de Cintra, Ciri perd connaissance alors qu'ils s'apprêtent à l'agresser. En se réveillant, les cadavres ensanglantés sont autour d'elle avec une sorte de symbole maléfique sur le sol. Ciri n'a aucun souvenir. Et dans l'épisode final, elle se retrouve connectée à Yennefer et Geralt. C'est grâce à ce lien, cette "destinée", qu'elle parvient enfin à rencontrer le Sorceleur. La puissance de leurs pouvoirs lui a permis d'entendre Geralt appeler Yennefer. Comment est-ce possible ? Il faudra encore patienter avant de le savoir.

5. Jaskier et Geralt vont-ils se réconcilier ?

C'est une amitié improbable (et très divertissante) que nous ont offert Jaskier et Geralt. Le barde ultra-bavard et attachant a permis de créer la légende du Sorceleur en contant ses histoires en chansons. La célèbre Toss A Coin To Your Witcher a d'ailleurs été reprise par de nombreux et de nombreuses internautes. Malgré des caractères opposés, les deux hommes forment un duo qui traverse les épreuves avec force et humour. Mais dans l'épisode 6, Espèces rares, la rupture est brutale.

Rejeté et abandonné par Yennefer (qui lui reproche d'avoir utilisé son 3e vœu pour qu'elle tombe amoureuse de lui), Geralt s'en prend ensuite à Jaskier. Il le blâme pour tous ses problèmes : le djinn, l'Enfant-Surprise... "Si la vie pouvait m'offrir une bénédiction, ce serait de ne plus t'avoir dans les pattes", lui hurle le Sorceleur. Profondément blessé, Jaskier abandonne son compagnon en lui expliquant qu'il suivra le reste de ses aventures par les autres bardes. Cet épisode se déroule dans le passé, et lorsque la saison 1 s'achève par les retrouvailles entre Ciri et Geralt, les deux hommes ne se sont pas retrouvés. La saison 2 devrait leur permettre de se réunir.

6. Ciri, Geralt et Yennefer bientôt réunis ?

C'est sans aucun doute l'une des questions qui agitent le plus les fans de The Wicher. Il aura fallu des semaines pour que Ciri parvienne à se trouver sur la même route que Geralt. Liés par le destin, ils partagent un lien extraordinaire et puissant. À tel point que Ciri parvient à entendre quand Geralt, en plein délire après le venin, appelle Yennefer. Les trois personnages sont aussi liés par la magie. Ensemble, ils formeraient une nouvelle famille pour Ciri après le sac de Cintra et la mort de sa grand-mère Calanthe. Yennefer, qui a dû abandonner sa capacité à porter un enfant en échange de sa transformation, cherche à tout prix à récupérer son appareil reproducteur. Ciri pourrait être la fille qu'elle n'aura jamais.

7. Quid de Vilgefortz ?

Mahesh Jadu dans "The Witcher" Crédit : capture d'écran Netflix

Lors de la bataille de Sodden Hill, le mage Vilgefortz affronte Cahir (Eamon Farren). Grièvement blessé, il se réveille à la fin de l'épisode, une fois que Yennefer a sauvé la situation grâce à son Chaos surpuissant. Contre toute-attente, Vilgefortz tue brutalement un des soldats de son camp qui lui demandait de l'aide. Pourquoi ? Mystère. Vilgefortz est-il en réalité un agent double ? Si oui et s'il est du côté de Nilfgaard, qu'est-ce qui a pu le décider de trahir la Fraternité ? Ou a-t-il abrégé les souffrances du jeune homme ?

8. Triss va-t-elle survivre ?

Lors de l'assaut de la forteresse par Nilfgaard, Triss est brûlée vive par un soldat à la poitrine. On la revoit vers la fin de la bataille, la peau brûlée et le souffle court. Yennefer lui lance un ultime regard avant de partir accomplir son destin. Triss termine la saison 1 grièvement blessée et défigurée, mais peut-elle survivre ? Alliée de Geralt et de Yennefer, elle pourrait aider les deux protagonistes à se retrouver et à se réconcilier. Dans les livres d'Andrzej Sapkowski, la magicienne a un rôle-clef dans les retrouvailles de Geralt, Ciri et Yennefer, ce qui confirmerait d'ores et déjà qu'elle survivra.

9. Où est passé le changeur de peau ?

Le Doppler lors de sa dernière apparition dans "The Witcher" Crédit : capture d'écran Netflix

Après avoir pris l'apparence de Sac-à-souris, le fidèle précepteur de Ciri, le Doppler est démasqué. Il parvient à désarmer et blesser Dara. Ciri s'enfuit à travers les bois, laissant le Doppler armé et sûrement prêt à se venger. Il a pu prendre l'apparence de quelqu'un d'autre pour s'échapper. Il pourrait avoir pris l'apparence de Cahir, qui l'avait engagé pour retrouver Ciri, ou un autre personnage. Le mystère est complet, mais on se doute qu'il voudra se venger.

10. D'où viennent les potions de Geralt ?

Avant ou après un combat avec une créature des ténèbres, notre héros boit une potion. On imagine qu'elles servent à renforcer ses facultés avant un combat, ou l'aident à préserver son corps d'une attaque empoisonnée. Mais, on ignore encore comment il les prépare et si elles ont toutes une utilité spéciale. En partant du principe que Geralt va former Ciri au métier de Sorceleuse, on pourrait en savoir plus sur les contenus de ces fioles et leurs utilités. Le secret des potions du Sorceleur, tout comme son passé, devrait nous être révélés avec l'arrivée de Vesemir, son maître, dans la saison 2.

11. Quel est le destin de Ciri et Geralt ?

Le destin est l'un des thèmes important de cette première saison de The Witcher. Il est clair que les destins de Ciri et Geralt sont liés, d'ailleurs, il répète la phrase : "Les gens liés par le destin se retrouveront toujours", lorsqu'il la serre dans ses bras. Mais, il y a encore beaucoup de mystères autour de leur destin commun. Est-ce pour Ciri de devenir la première femme Sorceleur ? Est-ce à Geralt de la protéger de Cahir et de Nilfgaard ? Et quel est le rôle de la prophétie dans tout cela ?



Rappelez-vous, on l'entend dans l'épisode 7 lorsque Ciri est possédée par une Force obscure et surpuissante, juste avant qu'elle ne perde connaissance et qu'elle se réveille à côté des cadavres de ses agresseurs. "Voici venir l'ère de l'épée et de la hache, l'ère de la terrible tourmente. Voici venir le Temps du Froid blanc et de la Lumière blanche, le temps de la Folie et du Mépris", récite l'héroïne. Le destin de nos deux protagonistes est-il d'empêcher la prophétie de se réaliser ? Patience...

12. Qu'est-ce que "la Flamme Blanche" ?

Liée au royaume de Nilfgaard, la Flamme Blanche est souvent évoquée au cours de la saison 1 et plus particulièrement dans l'épisode 6, Espèce rares. Dans les livres d'Andrzej Sapkowski, la Flamme Blanche fait référence à l'empereur de Nilfgaard : Emhyr var Emreis. Dans The Witcher 2: Assassins of Kings, la Flamme Blanche est un livre qu'on peut acheter à un marchand de Vergen. Reste à savoir comment cette Flamme Blanche est aussi connectée à la religion du Grand Soleil, dont sont adeptes Fringilla et Cahir.