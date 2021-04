"Game of Thrones" : qu'est devenu Kit Harington (Jon Snow) ?

publié le 17/04/2021 à 07:00

Le 17 avril 2021 c'est la journée Game of Thrones. Il y a 10 ans, le premier épisode de la série phénomène était diffusé sur les écrans. Le succès est au rendez-vous et l'impact de Game of Thrones dans le monde des séries retentissant. Un univers adapté des œuvres de George R.R. Martin et dont les lecteurs et les lectrices attendent le dernier tome.

À l'occasion de cet anniversaire de Game of Thrones, retour sur les débuts et la carrière de Kit Harington, l'interprète de Jon Snow. En 2011, Kit Harington a 25 ans et n'est pas connu. Il démarre dans le rôle de Jon Snow, le "bâtard" de Ned Stark, qui s'avère être en réalité le fils de Lyanna Stark (Aisling Franciosi) et Rhaegar Targaryen (Wilf Scolding) soit l'un des héritiers du Trône de Fer. Un personnage complexe, devenu célèbre par la réplique cinglante d'Ygritte (Rose Leslie) : "Tu ne sais rien Jon Snow" et sa résurrection dans la saison 6.

Entre les saisons de Game of Thrones, Kit Harington s'illustre dans des blockbusters comme Pompéi (2014) de Paul W.S. Anderson et MI-5 Infiltration (2015) de Bharat Nalluri et Brimstone (2017) où il retrouve Carice van Houten (Mélisandre). Mais c'est en 2019 qu'il crève l'écran dans Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan où il partage l'affiche avec Natalie Portman, Jacob Tremblay et Susan Sarandon. Côté série, il est au casting en 2020 de la saison 2 de Criminal sur Netflix.