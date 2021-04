publié le 20/04/2021 à 19:22

Coronavirus oblige, le calendrier des films Marvel est sans cesse bousculé. Mais avec la diffusion le 19 avril dernier des premières images de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, la Phase 4 du MCU pour 2021 commence à se préciser.

Cette prochaine Phase va se dérouler après les évènements d'Avengers : Infinity War ,Avengers : Endgame et Spider-Man : Far From Home. Et va débuter avec Black Widow. Prévu pour une sortie en salles et sur la plate-forme Disney+ en juillet prochain, il est le premier film consacré à l'héroïne incarnée par Scarlett Johansson. L'aventure se poursuivra ensuite dans les salles, sauf changement à cause de la pandémie mondiale, pour la rentrée 2021 avec Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux. Il est le premier super-héros asiatique de la Maison des Idées à arriver au cinéma, preuve que depuis le succès colossal de Black Panther en 2018, Marvel Studios continue de s'ouvrir à la diversité.

2021 s'achèvera avec Eternals (novembre 2021), réalisé par Chloé Zhao, Golden Globes du Meilleur réalisateur pour Nomadland et Spider-Man : Away From Home (décembre 2021), troisième volet de la saga consacrée au jeune Peter Parker. Que nous réservent donc ces films attendus de pied ferme par les fans de Marvel ?

9 juillet 2021 : "Black Widow"

Prévu au départ pour mai 2020, Black Widow sortira finalement le 9 juillet prochain dans les salles et sur la plate-forme Disney+. Il se déroule entre Captain America : Civil War et Avengers : Endgame. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) va retrouver sa famille du Red Room, le centre d'entraînements des espionnes soviétiques. Yelena, Florence Pugh vue dans Little Women et Midsommar, va révéler à sa grande sœur que les Veuves Noires subissent un lavage de cerveau du grand manitou : Taskmaster.

> Black Widow - Nouvelle bande-annonce (VOST)

En chemin, elles retrouveront Melina (Rachel Wesiz) et Alexei (David Harbour) engoncé dans son costume de Red Guardian, l'équivalent du Captain America soviétique. Tous les quatre, ils vont tout faire pour anéantir Taskmaster, sauver les espionnes lobotomisées et éviter la fin du monde.

3 septembre 2021 : "Shang-Chi et la Légende des 10 anneaux"

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi et la Légende des Dix anneaux) sera le premier film du MCU consacré à un super-héros asiatique. Dans les comics Shang-Chi est le fils de Fu Manchu, un criminel notoire qui a pu survivre pendant deux millénaires grâce à l'Elixir Vitae (élixir de vie). Maître du kung-fu et super espion, son excellent contrôle du chi [l'énergie vitale] lui permet de dépasser les limites physiques du corps humain.

> Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux - Première bande-annonce (VOST)

Dans le film, le père de Shang-Chi se nomme Wenwu et est incarné par Tony Leung (In the Mood for Love), un personnage créé pour le MCU. Simu Liu partagera aussi l'affiche avec Awkwafina (Crazy Rich Asians) qui incarne Katy, sa meilleure amie, qui ignore d'ailleurs que son meilleur ami a un père parrain du crime.

5 novembre 2021 : "Eternals"

Eternals introduira une nouvelle "équipe" de héros et héroïnes dans le MCU, après les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Fruits d'une expérience des Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre, les Éternels possèdent des pouvoirs inégalables. Ils sont apparus dans les comics pour la première fois en 1976.



Dans les comics The Eternals, on compte plus d'une soixantaine d'Éternels. Pour son film, la réalisatrice Chloé Zhao a décidé de suivre l'histoire de 10 d'entre eux : Ikaris (Richard Madden), le premier Éternel, Kingo (Kumail Nanjiani), samouraï et star de cinéma, Makkari (Lauren Ridloff) l'Éternel rapide, Phastos (Brian Tyree Henry) l'ingénieur.



Ajak (Salma Hayek), la proche des Célestes, Sprite (Lia McHugh), l'Enfant, Gilgamesh (Dong-Seok Ma), le colosse, et Thena (Angelina Jolie), la guerrière. Gemma Chan sera Circé. Quant à Kit Harington, il sera Black Knight, possédant une épée magique et une amure inoxydable.

17 décembre 2021 : "Spider-Man : Away From Home"

Troisième film de la franchise consacrée à Peter Parker, incarné par le génial et attendrissant Tom Holland, il sera bien le premier film réunissant le Spider-Verse (l'univers de Spider-Man). En effet, comme l'a rapporté le média américain The Hollywood Reporter, le super-méchant Electro incarné par Jamie Foxx de The Amazing Spider-Man 2, où Andrew Garfield incarne Spider-Man, fera son retour au cinéma. Et Alfred Molina, l'interprète du Docteur Octopus dans Spider-Man 2 de Sam Rami, a confirmé qu'il est au casting de Spider-Man : Away From Home, dans un entretien pour le média américain Variety.