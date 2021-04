publié le 26/04/2021 à 12:11

La réalisatrice Cholé Zhao vient de rentrer dans l'Histoire. À 39 ans, elle est devenue la deuxième femme sacrée aux Oscars et aux Golden Globes par le prix de la Meilleure réalisation. Un triomphe pour son film Nomadland, aussi consacré par l'Oscar de la Meilleure Actrice pour Frances McDormand.



Nomadland est un road-movie qui part à la reconquête de l'Ouest avec Fern (Frances McDormand). Nomadland suit une communauté d'Américains âgés vivant dans des camionnettes, laissés pour compte par la crise économique et qui se forgent tant bien que mal une nouvelle vie dans l'Ouest américain.

Les nomades du film ne sont pas des acteurs professionnels. "Merci de nous avoir appris le pouvoir de la résilience, de l'espoir et de nous avoir rappelés ce qu'est la vraie bonté", a déclaré Chloé Zhao en recevant son Oscar dans la nuit du 25 au 26 avril 2021. Cholé Zhao est ainsi la deuxième femme de l'Histoire des Oscars à remporter le prix de la Meilleure réalisation après Kathryn Bigelow pour Démineurs en 2010.

> Nomadland | Nouvelle bande-Annonce [Officielle] VOST | 2021

Des débuts éclatants avec un cinéma dépaysant

Née Zhao Ting à Pékin en 1982, la réalisatrice quitte la Chine adolescente pour un pensionnat britannique avant de faire des études supérieures à Los Angeles et à New York. C'est d'ailleurs pendant ses études dans la Grosse Pomme que Chloé Zhao découvre les images des terres traditionnelles des Sioux Lakota et décide de partir dans l'ouest des États-Unis en partant du principe qu'elle ne parviendrait pas à réaliser de meilleurs films sur New York que "ceux qui avaient déjà été faits".

Son premier film Les Chansons que mes frères m'ont apprises sort en 2015 raconte l'histoire de Johnny Winters (John Reddy) et de sa petite amie Aurelia (Taysha Fuller) qui vont quitter la réserve indienne de Pine Ridge pour Los Angeles. Mais le père de Johnny disparaît subitement. Et le jeune homme hésite ensuite à quitter la réserve en laissant seule sa jeune sœur Jashaun (Jashaun St. John).

> Les chansons que mes frères m’ont apprises - Bande-annonce VOST

Remarqué aux Festivals de Sundance et de Cannes, le film permet à Chloé Zhao de se faire remarquer, mais c'est The Rider en 2017, emprunt du western, qui lui permet de briller puisqu'elle reçoit le Prix Art Cinéma du meilleur film de la Quinzaine des réalisateurs et le Grand prix au Festival américain de Deauville. The Rider a été imaginé après que la réalisatrice eut rencontré un cow-boy qui refusait de renoncer aux rodéos malgré une grave blessure.

Dans ces deux films, Chloé Zhao met à l'écran des acteurs amateurs qui jouent une version d'eux-mêmes. Elle estime que ce processus lui était nécessaire à ses débuts, lorsqu'elle était encore inconnue et sans moyens, mais que cela lui a permis de se "construire un monde".

Le sacre avec "Nomadland" et le futur au côté de Marvel

Nomadland est inspiré d'un livre éponyme publié en 2017 par la journaliste américaine Jessica Bruder après avoir séjourné parmi ces nomades aux cheveux gris qui sillonnent les États-Unis dans leurs petits camping-cars, vivotant entre déserts et petits boulots. C'est Peter Spears, producteur de Nomadland, qui avait soumis l'histoire à l'actrice Frances McDormand. Elle avait à son tour pisté Chloé Zhao, qui l'avait fortement impressionnée lors d'un festival avec son film The Rider, pour lui mettre ce projet entre les mains.



Toutes ces statuettes pour Nomadland et Chloé Zhao seront un atout majeur pour Marvel Studios, puisqu'elle devient ainsi la première réalisatrice oscarisée de la Maison des Idées. En novembre 2021, sauf changement de programme à cause de la pandémie, le public découvrira Eternals de Chloé Zhao.



Un film très attendu par la communauté Marvel, parce qu'il introduira une nouvelle "équipe" de héros et héroïnes dans le MCU, après les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Fruits d'une expérience des Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre, les Éternels possèdent des pouvoirs inégalables. Avec son casting 5 étoiles, dont Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington et Richard Madden, Eternals sera sans doute scruté de près.