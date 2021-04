Pourquoi le tournage des "Avengers" a vraiment laissé des traces

publié le 27/04/2021 à 07:00

Et il ne s'agit pas de blessures pendant les cascades ou de coups lors des bastons, mais de vraies traces. Et indélébiles en plus. En 2018, pour célébrer la sortie et le carton au box-office du film Infinity War, qui a généré plus de 2 milliards de dollars de recettes, Scarlett Johansson alias la Veuve Noire, ou Black Widow pour les anglophones, a une idée : se faire faire un tatouage représentant le "A" du logo Avengers et un "6" pour les six membres originaux du groupe de super-héros.



Elle se le fait faire chez son tatoueur attitré à New York et décide de convaincre les cinq autres acteurs de faire de même. Chris Evans/Captain America accepte, Robert Downey Jr/Iron Man aussi ainsi que Jeremy Renner/Hawkeye. C’est plus compliqué pour Chris Hemsworth/Thor mais ils réussissent à le convaincre. En revanche, le dernier, Mark Ruffalo, refuse catégoriquement, il a une peur panique des aiguilles… Un comble pour un type qui joue le rôle de Hulk !

Ils ne sont que cinq et il faut donc absolument trouver une sixième personne à avoir ce logo commun "Avengers" sur le bras. Ce sera tout simplement Josh Lord, le tatoueur ! Même si ça aurait été sans doute été plus opportun de le proposer à Ramiro Alanis…

Car Ramiro Alanis, c’est le fan absolu des Avengers ! Il est rentré dans le Livre des Records en battant le record du visionnage d’un même film au cinéma. Il a effectivement regardé 191 fois Avengers Endgame, ce qui représente un total de 576 heures, environ 24 jours, dans une salle de cinéma. Le précédent record, c’était 103 visionnages, et là c’était aussi une aventure de Captain America, Iron Man et les autres : Infinity War.





Les Avengers, comme dirait Thor, ça peut vraiment vous rendre marteau !

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.