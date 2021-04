Marvel : Emilia Clarke ("Game of Thrones") rejoint la a série "Secret Invasion"

publié le 21/04/2021 à 13:15

De Westeros à l'univers Marvel, il n'y a qu'un vol de dragon pour Emila Clarke. L'actrice britannique révélée dans Game of Thrones a en effet été engagée pour la série Secret Invasion, qui sera diffusée sur Disney+.

Comme le rapporte le média américain Variety, Emilia Clarke rejoint ainsi dans Secret Invasion les acteurs du MCU Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (le Skrull Talos). La série a aussi recruté Olivia Colman (The Crown) dans un rôle tenu secret et Kingsley Ben-Adir (The OA) dans celui du "grand méchant". Nul détail sur le personnage qu'incarnera Emilia Clarke n'a aussi été divulgué. Secret Invasion est une série adaptée des comics éponymes dans lequel on découvre que des Skrulls, les extra-terrestres qui peuvent changer de forme (découverts dans Captain Marvel) ont infiltré la terre sous forme humaine et projettent de nous envahir.

L'interprète de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones n'est pas la première actrice de Westeros à rejoindre Marvel. Richard Madden (Robb Stark) et Kit Harington (Jon Snow) seront au casting d'Eternals, attendu dans les salles pour novembre 2021.