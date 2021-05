publié le 03/05/2021 à 16:06

La planète entière a hâte de retourner dans les salles obscures et le plus grand fournisseur de blockbusters de la galaxie, Marvel, a hâte de nous y retrouver ! C'est le message, en somme, que le studio américain a voulu faire passer dans une nouvelle vidéo en forme de bande-annonce du monde d'après la pandémie.

Si cette vidéo célèbre le passé du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec les scènes fortes des précédents films et des séries en cours sur Disney+, Marvel n'oublie pas les cinémas et le futur de la franchise. Pour faire grandir la "hype" des fans, le géant américain a décidé de dévoiler son tout nouveau calendrier des sorties. Au programme : des dates définitives (la vaccination aide les studios à reprendre confiance), des titres officiels et même les premières images du prochain film Eternals réalisé par la désormais oscarisée Chloé Zhao.

Vous pouvez donc sortir votre agenda pour noter les dates suivantes (attention, il s'agit des dates américaines, en France elles devraient légèrement varier) :

- Black Widow sortira le 9 juillet 2021

- Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sortira le 3 septembre 2021

- Eternals de Cholé Zhao sortira le 5 novembre 2021

- Spider-Man : No Way Home sortira le 17 décembre 2021

- Doctor Strange and The Multiverse of Madness sortira le 25 mars 2022

- Thor: Love & Thunder sortira le 6 mai 2022

- Black Panther 2 devient Black Panther: Wakanda Forever : sortie le 8 juillet 2022

- Captain Marvel 2 devient The Marvels : sortie le 11 novembre 2022

- Ant-Man et la Guêpe: Quantumania sortira le 17 février 2023

- Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sortira le 5 mai 2023

- Les 4 Fantastiques sortira... prochainement