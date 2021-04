"Spider-Man 3" : que dévoilent les fuites du scénario du film Marvel ?

publié le 24/04/2021 à 08:08

C'est la hantise des studios de production : qu'une partie, voire l'intégralité de l'intrigue d'un film se retrouve sur un forum tel que Reddit. C'est arrivé pour Star Wars :L'Ascension de Skywalker, mais aussi pour Avengers : Endgame. Et ce serait désormais le cas pour Spider-Man : Away From Home.

Comme le révèle le site spécialisé The Illuminerdi, une très grande partie de Spider-Man : Away From Home, attendu dans les salles pour décembre 2021, a atterri sur Reddit. C'est l'utilisateur au pseudonyme "spideyforever245" qui avait annoncé un caméo spécial pour l'épisode 5 de Falcon et le Soldat de l'Hiver avant sa diffusion, qui a dévoilé les informations. Attention, la suite du texte contient des spoilers sur la prochaine aventure de Peter Parker (Tom Holland).



Spider-Man : Away From Home va démarrer après la deuxième scène post-générique de Spider-Man : Far From Home, où l'identité secrète de Peter est révélée par Mystério (Jake Gyllenhaal) et le rédacteur en chef du Daily Bugle Jonah Jameson (J.K. Simmons). Après "un court saut dans le temps", Peter se retrouve devant la justice et essaye de prouver son innocence.

Doctor Strange annonce le Multiverse

On ignore si Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) sauve Peter Parker de son procès, mais il devrait arriver pour annoncer qu'il se passe quelque chose de grave dans les univers parallèles. Une conséquence des voyages dans le temps des Avengers dans Endgame et des claquements de doigts avec le Gant de l'Infini. Des super-méchants vont et viennent de plusieurs mondes différents pour semer le chaos. Seul le nom du Bouffon Vert incarné par Willem Dafoe dans la saga de Sam Rami est mentionné dans le texte sur Reddit. Rien sur le Docteur Octopus (Alfred Molina) de Spider-Man 2, ni Electro (Jamie Foxx) de The Amazing Spider-Man 2.

Doctor Strange se donne alors pour mission de tous les arrêter et de les enfermer dans une prison qu'il a spécialement conçue pour l'occasion. Malheureusement, Peter commet une bourde en "manipulant des objets", "probablement" dans le Sanctum Sanctorum, le QG de Doctor Strange et tous les super-méchants parviennent à s'échapper.

Tobey Maguire et Andrew Garfield à la rescousse

Les retours des précédents Spider-Man des sagas de Sam Rami et Marc Webb seront présents "dans la deuxième et la troisième partie du film". Il n'est pas précisé comment et pourquoi ils atterrissent dans l'univers de Peter Parker du MCU. Tobey Maguire et Andrew Garfield auront droit à quelques scènes en solo dans le film. Des scènes qu'on imagine très attendues par les fans, puisque Tobey Maguire a raccroché son costume de Spider-Man il y a 14 ans et Andrew Garfield il y a 7 ans.

La tuerie du Bouffon Vert

La scène finale se déroulera devant la Statue de la Liberté de New York, qui ressemble maintenant à "Captain America armé de son bouclier". Tous les méchants, sauf le Bouffon Vert, sont arrêtés par les trois Spider-Man et Doctor Strange et de nouveau emprisonnés.

Le Bouffon Vert va tuer "un personnage important", mais dont l'identité n'est pas révélée, mais proche de Peter Paker puisqu'on le voit "en larmes et furieux". Il pourrait donc s'agir de Tante May (Marisa Tomei), M.J (Zendaya), la petite amie de Peter ou Ned (Jacob Batalon), son meilleur ami. Peter essaye alors sans succès de tuer le Bouffon Vert.

Le film se finit par un plan où Peter termine le lycée, mais on ignore ce qu'il arrive aux autres Spider-Man, Doctor Strange et tous les méchants du Multiverse capturés.