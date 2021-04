Oscars 2021 : "Nomadland" de Chloé Zhao, une épopée à travers l'Ouest américain

publié le 26/04/2021 à 10:48

Sans surprise, Nomadland Chloé Zhao est le grand gagnant des Oscars 2021. Après son sacre aux Golden Globes, avec le Prix du Meilleur film, entre autres, le film porté par Frances McDormand repart avec l'Oscar du Meilleur Film, de la Meilleure Réalisation et de la Meilleure Actrice.

Nomadland est un hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les États-Unis dans leurs camionnettes. "Nomadland est pour moi, au fond, un pèlerinage à travers la douleur et la guérison", expliquait Chloé Zhao après sa victoire aux Golden Globes. "Je veux particulièrement remercier les nomades qui ont partagé leurs histoires avec nous", a dit la cinéaste à propos des acteurs de son film, pour la plupart des amateurs vivant réellement sur les routes dans des conditions souvent difficiles.

Frôlant parfois le registre du documentaire, Nomadland explore la vie d'une de ces nomades, Fern, incarnée par Frances McDormand toujours étincelante dans ces rôles très bruts. Comme son personnage, l'actrice a vécu pendant des semaines dans son van et a enchaîné les petits boulots et les travaux de saisons, de la récolte de betteraves à la préparation de colis Amazon.

> Nomadland | Nouvelle bande-Annonce [Officielle] VOST | 2021

Si le film porte un message, c'est le fait que beaucoup d'Américains âgés n'ont aucun filet de protection sociale, et que les "nomades" qui vivent tant bien que mal sur les routes peuvent donner des leçons en matière de solidarité et de spiritualité.

Un film unique en son genre

Le film est l'adaptation du livre Nomadland : Surviving America in the 21st Century de la journaliste Jessica Bruder. Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade en rupture avec les standards de la société actuelle. Une reconquête de l'Ouest qui fait la place belle à l'esprit américain originel, aux outsiders et à la nature tout en étant, bien sûr, une reconquête de soi.

Frances McDormand, également récompensée pour son rôle de productrice aux Oscars, a elle demandé aux spectateurs de regarder le film "sur le plus grand écran possible", et d'un jour, "très très bientôt", emmener leur proches au cinéma pour "regarder tous les films représentés ce soir".

Aux États-Unis, d'autres ont reproché au film d'avoir passé sous silence les conditions de travail très pénibles dans les entrepôts d'Amazon telles qu'elles sont parfois décrites dans le livre. Chloé Zhao a quant à elle soigneusement esquivé toute polémique. "Je ne fais pas des films sur la politique", a-t-elle assuré en septembre dernier lors de la présentation américaine du film, format "drive-in" en raison de la pandémie.