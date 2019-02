publié le 08/02/2019 à 11:08

Vendredi 8 février 2019, c'est le coup d'envoi de la 34ème cérémonie des Victoires de la musique présentée par Daphné Bürki, qui a confié au micro de RTL être "surexcitée". En direct de la Seine Musicale, près de Paris, la cérémonie débutera par un hommage de l'orchestre au compositeur Michel Legrand, décédé le 26 janvier dernier. Le chanteur Charles Aznavour, disparu le 1er octobre 2018, aura lui aussi droit à un moment spécial : une collégiale formée par Jeanne Added, Camélia Jordana et Clara Luciani reprendra son fameux For me, fomidable de 1964.



Toujours selon nos informations, les hommages continueront avec Arthur H et Izia. Ils interpréteront un morceau de leur père, Jacques Higelin, disparu le 6 avril 2018. Et c'est avec un magnéto - une vidéo faite d'images d'archives - que le public des Victoires se souviendra de la chanteuse Maurane, décédée le 7 mai 2018.

13 catégories, 32 artistes

Cette année, il y aura 13 catégories et 32 concurrents. Dans la catégorie Artiste féminine, sont nommées : Vanessa Paradis avec l'album romantique et épuré Les Sources. Elle sera face à Jeanne Added avec l'électro-pop Radiate qui concourt aussi pour l'Album rock. En troisième position, on retrouve Christine and the Queens. Son deuxième disque, l'audacieux Chris - également cité pour l'album de chansons de l'année - pourrait lui rapporter la cinquième Victoire de sa carrière.

Dans la catégorie Artiste masculin, on retrouve en première position Eddy de Pretto qui réalisera peut-être un rêve d'enfant. Il concourt également pour l'album de musiques urbaines, catégorie où il sera à nouveau opposé au duo toulousain Bigflo et Oli. Deux frères pour une Victoire de l'Artiste Masculin... Une étrangeté qui pousse à donner prime à l'expérience avec le troisième concurrent, Étienne Daho.



À 63 ans, l’interprète de Week-end à Rome est nommé pour la septième fois de sa carrière dans cette catégorie. Il a déjà échoué 6 fois. La tournée qui a suivi l'exigeant album sorti en 2017 Blitz vaut bien enfin une Victoire.



Autre prix important, celui de l'Album de chansons de l'année. Sont en compétition : Christine and the Queens, la seule femme, Alain Chamfort et le favori de la catégorie, Alain Bashung avec son disque posthume En amont. Sa victoire serait aussi une belle manière de célébrer les dix ans de sa disparition.

> Christine and the Queens - La marcheuse (Clip officiel)

Angèle, Clara Luciani, Aya Nakamura...

Pour l'Album révélation, s'affronteront la chanteuse israélienne Roni Alter dont - pur hasard - le deuxième album sort le jour des Victoires, le 8 février 2019. Nommée uniquement sur la foi d'un mini disque, un EP de 5 titres, elle sera face à Foé avec le prometteur mais inégal Îl paru en avril dernier. On fait le pari de la fraîcheur et du caractère en votant pour la belge Angèle. Elle est aussi en lice aussi pour le clip de Tout Oublier.



Selon nous, l'Album rock de l'année sera Les Rescapés de Miossec. La Victoire de l'Album Rap ne pourra pas échapper à Moha La Squale. Côté Musiques du monde, je vous avais dit tout le bien que je pense de Fenfo de Fatoumata Diawara, mise en lumière il y a deux ans avec le projet Lamomali du chanteur M. Pour le clip, on vote Jain qui n'aura que cette unique chance ce soir. Et en concert enfin, Orelsan a toutes ses chances.



Dans la catégorie Révélation scène, on retrouve le gentillet groupe Thérapie Taxi, Tim Dup qui explosera avec son deuxième disque attendu cette année. On pressent une Victoire pour l'énergique Clara Luciani et son opus Sainte-Victoire. Et on suivra aussi de très près Aya Nakamura, nommée à deux reprises ce soir pour l'Album de musiques urbaines et aussi Chanson originale avec son énorme tube DjaDja qui totalise environ 305 millions de vues sur Youtube.

> Aya Nakamura - Djadja (Clip officiel)

Johnny Hallyday, Maître Gims, Patrick Bruel absents

Si Alain Bashung est nommée, où est Johnny Hallyday dont l'ultime disque a séduit un million 500.000 français ? Comment Zazie peut-elle avoir été zappée tant Speed a été un tube ? Les Victoires ont créé un deuxième prix pour le rap, ils sont donc six nommés. Dans ce cas où sont Soprano et Maître Gims ? Gims qui a signé avec Vianney un méga-tube, oublié aussi.

D'autres artistes sont snobés : Patrick Bruel, Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Slimane ou Jérémy Frérot.



Pour découvrir les grands gagnants des 34èmes Victoires de la musique, rendez-vous ce vendredi 8 février 2019 en direct sur France 2 à partir de 21 heures.