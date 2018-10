publié le 01/10/2018 à 16:56

Ils ont été très proches. Johnny Hallyday et Charles Aznavour ont à jamais marqué la chanson française. C'est très tôt, à l'âge de 18 ans, que l'interprète de Allumer le feu fait la connaissance de Charles Aznavour. Alors en pleine lancée dans sa carrière musicale, le jeune rockeur demande à son mentor de l'aider.



Ses débuts "sont désastreux" et Charles Aznavour a reconnu que bon nombre d'artistes s'étaient montrés durs avec lui. "Ils ont été très méchants avec lui. Henri Salvador a été affreux, il s’est levé dans la salle en disant qu’il n’avait rien entendu d’aussi mauvais", expliquait le chanteur à l'AFP en 2017.

Charles est l'un des premiers à croire en lui et écrit alors Retiens la nuit, une chanson plus posée, moins rythmée, qui contraste avec les morceaux sortis auparavant. Johnny Hallyday est même hébergé sous son toit. "Ma sœur jouait du piano, Johnny jouait de la guitare et on chantonnait ensemble (...) Je lui ai donné quatre conseils qui n'avaient rien à voir avec sa manière de chanter, parce que je ne donne jamais de conseils de chant. De faire son service militaire, de devenir ce qu'il doit devenir par lui-même, de dire qu'il n'avait pas été élevé dans un ranch comme cela avait été dit et de chanter et d'écrire des chansons pour des gens plus âgés", racontait l'interprète de La Bohème sur le plateau de Thé ou Café.

"Johnny fait partie des gens qui me manquent"

Attristé par la disparition du rockeur en novembre 2017, Charles Aznavour avait souhaité alors prendre du recul par rapport à tout le tapage médiatique qu'avait causé sa mort. Comme le veut la tradition arménienne, l'artiste a respecté 40 jours de deuil et n'avait pas assisté à l'hommage rendu à la Madeleine.



Interrogé sur l'antenne de RTL, en septembre 2018 le chanteur confiait : "Il fait partie des gens qui me manquent et puis c'est tout".

> Charles Aznavour & Johnny Hallyday - "Sur ma vie" - Fête de la Chanson Française 2013