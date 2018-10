publié le 11/10/2018 à 09:53

Il épate à nouveau. Exit l'accordéon de son dernier album, Christophe Miossec lorgne vers une production plus synthétique avec son 11ème projet musical, baptisé Les Rescapés. Ses textes sont encore plus bruts, concis, ramassés. Chaque mot est choisi. Il évoque le monde qui bouge, la mer, portraitise des Infidèles - 21 ans après sa chanson La fidélité - ou évoque sa passion brûlante et nouvelle pour la scène dans trois titres.



L'artiste de 53 ans cesse de murmurer, il chante et s'assume sans aucun complexe. "Je voulais que ce soit clair, que la voix ne soit pas cachée derrière la musique (...) Je ne comprenais pas pourquoi on pouvait écouter ce que je faisais, sans fausses modesties, et avec les années je me suis un peu laissé aller, je me suis un peu abandonné au fait que ma voix puisse être un instrument également", a raconté le chanteur.

Les Rescapés est un grand cru qui est sorti le 28 septembre 2018. Christophe Miossec est déjà en tournée et sera à la salle Pleyel à Paris, le 21 mars 2019.



"Les rescapés" est sorti le 28 septembre 2018 Crédit : Columbia Records