Héloise Letissier, alias Christine and the Queens, alias Chris… et d’autres ?

publié le 30/09/2018 à 14:47

Que d’air, que d’air ! Voilà un bien joli thème astral, pimpant, plein de vivacité et de spontanéité : les qualités que l’on attribue aux Gémeaux, avec aussi un intellect (l’Air est en relation avec la pensée) qui fonctionne bien, trop bien même, et une capacité d’adaptation étonnante.



On dit des Gémeaux qu’ils sont comme le caméléon, c’est-à-dire à l’image de ceux qu’ils approchent et surtout des personnalités qu’ils admirent et auxquelles ils auraient aimé ressembler et ce, quel que soit le sexe de cette personne.



L’androgyne Gémeaux est souvent un copieur, qui s’inspire de ceux qu’il juge meilleurs ou plus intéressants qu’eux, étant donné qu’il a parfois (au départ en tout cas) une piètre opinion de lui-même.

L'identité en permanente formation

Et nous voilà, tout de suite, en plein cœur de la problématique des Gémeaux : la troublante question de l’identité. Cette identité n’est pas fixée, elle est toujours en formation, ce qui est à la fois un inconvénient, bien sûr, mais aussi un avantage. Comment s’installer dans sa personnalité, dans son être même, quand on ne sait pas encore exactement qui on est ?

Cela peut être difficile à vivre pour les uns, qui vont chercher longtemps leur voie et parfois leur identité sexuelle, alors que les autres se serviront de ce manque de manière positive en devenant, par exemple, comédiens ou en s’inventant des avatars, comme le fait Chris. Plus besoin d’être "un", on est un être multiple et reconnu comme tel : on a transformé une sorte de handicap en atout majeur.



Quant à l’avantage, d’une certaine manière, il est qu’un Gémeaux toujours en recherche de lui-même ne vieillit pas. En n’étant pas "terminé", il ne s’inscrit pas dans le temps, ou très peu. Regardez Aznavour, Johnny, d’Ormesson, des Gémeaux qui à un âge avancé ont ou avaient encore une belle étincelle de jeunesse dans le regard ou l’attitude.

Chris est ascendant Balance

Mais il y a aussi le Gémeaux joueur, qui est incapable de prendre la vie au sérieux et dont le principal ennemi est l’ennui (Françoise Sagan). Un éternel ado qui fait des bêtises quand il ne s’amuse plus. Mais il ne semble pas que Chris appartienne à cette catégorie, d’autant plus qu’elle est ascendant Balance et que ce signe cherche avant tout l’équilibre. Il ne va pas aller dans les extrêmes et se mettre en danger ; ce n’est pas cette version du Gémeaux dont Chris a hérité et elle le doit à son ascendant Balance.



En outre, la Balance la conduit depuis toujours, vers l’art, vers une interprétation créative de sa vie : pour la Balance tout se conjugue en créativité et toute cette créativité est mise au service des mille facettes qui façonnent le Gémeaux (tout en le morcelant).



Ayant donc plus ou moins résolu le problème de l’identité, reste celui de l’engagement affectif dont toute Balance a besoin pour se sentir entière. Or, non seulement Chris est Gémeaux mais Vénus est également en Gémeaux, et on sait que des 12 signes du zodiaque, c’est celui qui fuit le plus l’engagement, alors que la Balance ne pense qu’à une chose : trouver sa moitié d’orange.



L’idée même d’être emprisonné dans une relation classique peut faire fuir le Gémeaux et Chris se trouve là face à une belle contradiction.