et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 05/02/2019 à 16:12

Vendredi 8 février sur France 2, les Victoires de la musique récompenseront les meilleurs artistes de l'année. À cette occasion, une rencontre avec Jeanne Added s'imposait puisque la chanteuse originaire de Reims concourt dans deux catégories dont la prestigieuse "Artiste féminine de l'année". Son deuxième album intitulé Radiate est sorti le 14 septembre 2018.



Une artiste à l'allure athlétique, cheveux courts et blonds, regard bleu acier et surtout, une voix assez sidérante. Un spectre vocal large au service d'une électro-pop soignée, chargée, orchestrale et grandiloquente.

Aujourd'hui âgé de 38 ans, son premier album n'est sorti qu'il y a trois ans, un âge assez rare pour éclore sur la scène musicale. "Le désir de faire est arrivé tard et sans doute que toutes les expériences que j'ai eues avant ont construit la personne que je suis et peut être la confiance dont j'avais besoin", confie la chanteuse.

Cependant, son parcours n'a été fait que de musique : enfant, elle entre au Conservatoire, y apprend la technique du chant lyrique puis délaisse le violoncelle pour la basse. Elle chante dans des groupes de jazz. Puis, cette fan de Prince se décide enfin à se lancer.



Ses chansons - toutes en anglais - renferment une forme de brutalité et quelque chose de physique. Mais pourquoi ne pas avoir choisi le français ? "La façon dont je porte la voix, j'ai envie que ça sonne en anglais. C'est peut-être une question de pudeur mais aussi à un style de musique, j'écoute assez peu de chansons françaises", répond la chanteuse.



La tournée de Jeanne Added démarre le 15 février 2019, elle chantera le 30 mars au Zénith de Lille, le 19 avril au Printemps de Bourges, ou encore le 20 juillet au Festival des Vieilles Charrues.